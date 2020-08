An den vergangenen Wochenenden kontrollierten die Mitarbeiter der kommunalen Verwaltung in Welzheim und Kaisersbach ihre Seen. Der Ebnisee in Kaisersbach und der Aichstrutsee in Welzheim sind in den Sommerferien während der Corona-Krise sehr beliebte Urlaubsziele, um oft auch nur einen Tagesausflug zu unternehmen. So war es nicht verwunderlich, dass an diesem Freitag, 21. August, bei 34 Grad Celsius die Menschen wieder in Massen zu den beiden Seen im Welzheimer Wald strömten.

