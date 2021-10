Die Corona-Zahlen steigen wieder. Auch im Herbst 2021 werden wieder vermehrt positive Corona-Fälle in den Schulen und Kindergärten auftreten. So auch aktuell in Welzheim, aber natürlich auch in fast jeder anderen Kommune im Rems-Murr-Kreis beziehungsweise in Baden-Württemberg.

„Die Menschen fahren in den Urlaub, die Kinder machen miteinander Sport, und es kommt immer mehr der normale Alltag zurück. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Zahlen überall dort steigen, wo sich