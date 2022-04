Manche Eltern dürften am Dienstag etwas überrascht gewesen sein, als sie ihre Kinder in die Kita brachten. Seit Monaten war dafür nämlich mehrmals die Woche ein negatives Testergebnis notwendig. Ein Besuch der Kindertagesstätte war also nur möglich mit einem vorherigen Corona-Schnelltest. Doch dieser ist nun nicht mehr notwendig. Die Testpflicht ist, wie in den meisten Bereichen der Gesellschaft, entfallen.

Mehr noch: Die Corona-Verordnung Kita, die in Baden-Württemberg geregelt hat,