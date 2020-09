Corona ist auch in der Seelsorge das vorherrschende Thema. In den Gesprächen, die die Pfahlbronner Pfarrerin Barbara Rieth in den Monaten seit Ausbreitung der Pandemie geführt hat, sind ihr ganze Gefühlsarsenale begegnet: von Sorgen und Verzweiflung bis Freude und Zusammenrücken. Und ihr Arbeitstag sei digitaler geworden, sagt Pfarrerin Barbara Rieth. „Ich habe noch nie so oft die Homepage der Landeskirche besucht.“ Abgesehen von der Mailflut des Oberkirchenrats und ihrer ständigen Suche