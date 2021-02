Was geschieht mit den Kindergartengebühren, wenn Mama oder Papa ihren Filius oder die Tochter während des Lockdowns daheim betreuen, der Kindergarten regulär geschlossen hat oder das Kind die Notbetreuung nur selten besucht hat? Diese Frage wird der Welzheimer Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 9. Februar, für den Monat Januar entscheiden und auch ein Vorgehen für den Februar skizzieren für den Fall, dass das Land die Kommune in Sachen Elterngebühren auch für diesen Monat