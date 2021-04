Zwei gute und eine nicht so gute Nachricht gab es für die verkehrsgeplagten Breitenfürster im Bau- und Verwaltungsausschuss am Dienstagabend. Zunächst die schlechte: Eine Umgehungsstraße wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Denn das Regierungspräsidium hat die Aussichten auf eine Umsetzung als sehr unwahrscheinlich bewertet. Das Gremium kam deshalb zum Schluss, dass von einer Machbarkeitsstudie für die Umgehung besser abzusehen ist.

Nun zu den guten Nachrichten: In der Vorberatung