Komplexe Planung für Lindenquartier in Welzheim: Wohin kommt das Schwimmbecken?

Bauvorhaben sind dieser Tage noch schwieriger als sowieso schon. Eine Kommune, die ein Teilgebiet der Stadt neu gestalten will, muss - „dank“ Rohstoffmangel und explodierender Baukosten - deutlich mehr Geld in die Hand nehmen als ursprünglich einmal geplant; das wurde beim Infoabend der Welzheimer Stadtverwaltung über das Lindenquartier deutlich.

2017 begannen die ersten Planungen für die Neugestaltung des Lindenquartiers, in dem sich die Schulen und Sporthallen von Welzheim befinden. Um zu wissen, was finanziell und planerisch auf die Stadt zukommt, wurde die Bausubstanz der Justinus-Kerner-Halle und der Gottlob-Bauknecht-Halle geprüft; jetzt muss entschieden werden, wie weiter vorgegangen wird. Muss „nur“ saniert oder ganz neu gebaut werden? Eine Frage der Kosten, erklärt Jan Wölfl, Sachgebietsleiter Hochbau der Stadt. Das Schulschwimmbecken in der Gottlob-Bauknecht-Halle ist marode, das Gebäude ohne Sonnenschutz. Die Bausubstanz der Justinus-Kerner-Halle ist noch solide, aber das Dach, die Haustechnik und die Sanitäranlagen sind in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden. Betragen die Kosten unter 85 Prozent des Finanzaufwandes für einen Neubau, erklärt Wölfl, wäre es vernünftiger, die Gebäude zu sanieren.

Eines der vorgestellten Bauszenarien ist die Neuerrichtung einer Zweifeldhalle im Lindenquartier mit einem Schwimmbecken. Die Justinus-Kerner-Halle könnte entkernt und saniert werden, die Gottlob-Bauknecht-Halle ebenfalls - und in der könnte man zukünftig die Grundschulförderklasse und Räumlichkeiten für die Grundschulbetreuung unterbringen, die die Bundesregierung ab 2026 beschlossen hat und die die Stadt dann zur Verfügung stellen muss. Aber das ist nur eine der Möglichkeiten, zwischen denen die Stadt zu wählen hat, wenn auch die nachhaltigste, weil auf diese Weise am wenigsten abgerissen werden muss. All das erfordert viel Geld - wie hoch der zweistellige Millionenbetrag am Ende ausfällt, hängt davon ab, ob saniert oder doch neu gebaut werden muss, weil auch die Kosten für die Sanierung im Verlauf der Bauarbeiten in die Höhe schnellen können.

Wo soll die neue Zweifeldhalle mit Schwimmbecken stehen?

Außerdem ein Thema: die Verkehrsuntersuchung des Büros BS-Ingenieure aus Ludwigsburg für das Lindenquartier. Die Zahlen stammen aus den Jahren 2018 und 2019, also vor der Pandemie, und einige der neun möglichen, an diesem Abend vorgestellten Szenarien sind inzwischen überholt. Wichtig ist (das haben Bürgerbefragungen ergeben) die Erstellung einer verkehrsberuhigten Zone in der Helmut-Glock-Straße und - wenn möglich - auch in der Lindenstraße; wie das erreicht werden kann, möchte der Stadtrat noch im Juli entscheiden.

Dabei kommt ein neuer, großer Parkplatz ebenso infrage wie die Einrichtung von Parkstationen für Elterntaxis und Fahrräder, um dem Dauer-Chaos vor den Schulen ein Ende zu machen.

Wo genau die neue Zweifeldhalle mit Schwimmbecken im Lindenquartier errichtet werden soll, steht noch nicht fest, betont Bürgermeister Thomas Bernlöhr - genauso wenig wie die endgültige Lösung und Neugestaltung zur Änderung der Verkehrslage. Für Fragen und Vorschläge interessierter Bürger ist man nach wie vor offen.

Vorgelegt wurde von der Stadtverwaltung auch eine erste Einschätzung von zwei weiteren durch den Gemeinderat ins Spiel gebrachten Erschließungsstraßen: erstens von der Kastellstraße zwischen Bürgfeldschule und Sportplatz hindurch, zweitens auf dem Standort der heutigen Justinus-Kerner-Straße zwischen Kastell-Realschule und Eugen-Hohly-Halle.

Zwei große Fragen der Sortierung stehen im Mittelpunkt

„Rückmeldungen und Anregungen bitte bis 4. Juli ans Rathaus, damit sie noch Eingang finden können in die Unterlage für den Gemeinderat“, so Bürgermeister Thomas Bernlöhr.

Für den Welzheimer Schultes stehen insgesamt natürlich die beiden großen Fragen der Sortierung im Mittelpunkt: „Erstens Justinus-Kerner-Halle, Sanierung oder Neubau, potenziell auf dem Lindenquartier. Zweitens Durchbindung des Areals zur Untermühlstraße, um einen autofreien Bereich zwischen Limes-Gymnasium über Mensa, Kastellrealschule, Eugen-Hohly-Halle bis zur Bürgfeldgemeinschaftsschule und den Sportaußenanlagen zu erreichen und die Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität im Schulzentrum deutlich zu erhöhen.“