Was wurde in den letzten Wochen nicht alles bereits abgesagt: von Weihnachtsmärkten über Zirkus-Veranstaltungen bis zum Amateursport. Am Montag erreichte uns nun zur Abwechslung eine Zusage aus Welzheim. Der Krämermarkt am Dienstag, 21. Dezember, findet statt, 60 Stände sind angekündigt. „Ich freue mich für die Beschicker“, sagt Organisator Hartmut Rupp, „auch wenn die Regeln streng sind.“

Welche Regeln gelten?

Es herrscht auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht, außerdem gilt