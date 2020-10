Das Wetter ist gemischt, die Stimmung auch. Trotz Corona gehen die Menschen gerne auf den Welzheimer Krämermarkt mit rund 60 Ständen auf dem Kirchplatz rund um die St.-Gallus-Kirche. Die Marktbeschicker sind an dem Tag, an dem in der Bundeshauptstadt Berlin neue Einschränkungen beschlossen werden, froh, dass es überhaupt noch Städte und Gemeinden gibt, die einen solchen Markt anbieten. Ob der nächste geplante Krämermarkt am 21. Dezember noch stattfinden kann, steht laut Marktleiter Hartmut