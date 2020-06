Der erste Krämermarkt in Welzheim nach den Corona-Lockerungen wurde vom Landratsamt des Rems-Murr-Kreises der Stadt Welzheim genehmigt. Warum? „Unser Krämermarkt hat keinen Eventcharakter, die Abstände können eingehalten werden und er findet zu einer Uhrzeit statt, nämlich von 8.30 bis 17 Uhr, an der viele Menschen arbeiten müssen, so dass Massenansammlungen nicht vorkommen. Das wäre bei einem Straßenfest oder dem Welzheimer Frühling nicht möglich, so dass diese Veranstaltungen mit