Welzheim.

Einzelhandelsgeschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen unter Einhaltung von Hygieneregeln wieder öffnen. Viele liefern jedoch teilweise weiterhin Waren an ihre Kunden aus. In der Welzheimer Liste, die auch unter www.welzheim-gegen-corona.de aktualisiert wird, unterteilt man in „Geschäft geöffnet“ und „Nur Lieferservice möglich“. Die Fraktionsvorsitzenden des Welzheimer Gemei