Wenn zwei sich Streiche spielen, haben die Kinder immer was zu lachen. So jedenfalls war es beim Gastspiel des Theaterspiels „Käfer + Spinne“ beim Hofladen Linckh in Enderbach.

Besonders beim gegenseitigen Nassspritzen der Rivalen hatten die Kinder großen Spaß - zu hören am immer wieder glockenhellen Auflachen mit natürlich unschuldigster Schadenfreude.

Ein Spiel um Streit oder doch lieber gute Nachbarschaft

Streit oder gute Nachbarschaft? Darum vor allem geht es in