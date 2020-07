Die Proben des Musikvereins Stadtkapelle Welzheim finden unter einem besonderen Hygienekonzept wie gewohnt donnerstags um 20 Uhr in der alten Kantine in Welzheim statt. Seit vier Wochen proben die Musiker auf ihr erstes Ziel nach den Corona-Lockerungen. Nämlich das Kur-Konzert am Sonntag, 26. Juli, um 11.30 Uhr im Biergarten Tannwald in Welzheim.

25 Musiker werden rund 45 Minuten lang verschiedene Musikstücke zum Besten geben. Der Eintritt ist frei, und die Corona-Verordnungen werden