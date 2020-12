Die letzte Sitzung des Bau- und Verwaltungsausschusses des Gemeinderats der Stadt Welzheim in diesem Jahr fand am Dienstag, 1. Dezember, in der Eugen-Hohly-Halle statt.

Zu Beginn berichtete Bürgermeister Thomas Bernlöhr über die aktuelle Corona-Lage in Welzheim. Auch nach einem Monat „Lockdown light“ im Landkreis, aber auch in Welzheim, könne man leider keinen Rückgang der hohen Inzidenzen auf ein beherrschbares Maß feststellen. Zwar wurde durch die Maßnahmen die exponentielle