Laden in Welzheim: Bei "Liebevoll dekoriert" gibt's Deko zum Mieten für Feiern

Stilvolle Kerzenständer, raffinierte Servietten und eine mobile Sektgläserwand, aber auch festliche Trockenblumen oder ein bunter Eiswagen: Wer die passende Dekoration für eine Feier ausleihen möchte, wird im Welzheimer Laden „Liebevoll dekoriert“ von Nicole Mößner fündig. Seit dem Frühjahr hat das Geschäft seinen Sitz in der Rudersberger Straße 14.

Selbstständig gemacht hat sich Nicole Mößner aber bereits vor drei Jahren. Nach ihrer Elternzeit wollte die gelernte Arzthelferin einen Traum verwirklichen, denn das Dekorieren war schon immer ihr Hobby. Von der Corona-Pandemie wurde sie aber schon nach wenigen Wochen ausgebremst. „Das war schrecklich“, sagt die 33-jährige Welzheimerin über die ersten Monate ihrer Selbstständigkeit. Feiern waren nämlich für längere Zeit erst mal nicht erlaubt.

Kaltstart im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie

Aufgegeben hat die junge Mutter deshalb aber nicht. Ihr 32-jähriger Mann Jürgen, der bei der Firma Christian Bauer arbeitet, hielt ihr den Rücken frei – und unterstützte sie, als sich im Sommer 2020 wieder Zeitfenster öffneten für Feierlichkeiten. Im Rückblick betrachten die beiden die Anfangszeit mit ihren widrigen Bedingungen dann auch eher als eine Chance. „Viele haben damals sehr spontan Hochzeiten organisiert“, berichtet Jürgen Mößner, „da musste es schnell gehen – und wir konnten uns beweisen“.

Widrig waren indes zu Beginn nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen. Auch räumlich war die Situation für Nicole Mößner zunächst herausfordernd. Gelagert haben sie die Deko-Artikel in einer Garage in Althütte. Gereinigt wurden sie dann in ihrer Dreizimmerwohnung in Welzheim, die sich wohlgemerkt im dritten Stock befindet.

Doch davon ließ sie sich nicht beirren. Denn das Geschäft kam schnell in die Gänge. Dass „Liebevoll dekoriert“ einen Rundumservice anbietet, sprach sich schnell herum. Und so kamen Kundenanfragen aus der ganzen Region von Stuttgart bis Schwäbisch Hall – vor allem für Hochzeiten und Firmenfeiern. Aber auch das Ambiente von Baby- und Mottoparties oder Trauerfeiern kann in dem Welzheimer Fachgeschäft gestaltet werden.

Seit März hat Nicole Mößner in Welzheim ihr eigenes Geschäft

Anfang 2022 tat sich dann die Möglichkeit auf, in Welzheim einen eigenen Laden zu eröffnen. In der Rudersberger Straße, wo zuvor die Grafikagentur Giraffikka war, hat „Liebevoll dekoriert“ seit März seinen Sitz.

Wer das Geschäft betritt, bekommt direkt einen guten Eindruck davon, welche Leistungen dort geboten sind. Im Eingangsbereich befindet sich nämlich ein Schautisch, an dem Kunden mit den Artikeln aus dem Lager selbst eine Dekoration gestalten und sich von Nicole Mößner dabei beraten lassen können.

Rundumservice oder selbst gestalten

Wer möchte, kann den Rundumservice in Anspruch nehmen – und muss sich bei seiner Feier um nichts mehr kümmern. Dann kommt die Dekorateurin, bereitet vor und holt alles auch wieder ab. Etwa im Rudersberger „Achtwerk“, dem „Q12“ in Waiblingen oder dem „Glashaus“ in Schorndorf – mit allen drei Locations besteht eine Kooperation. Oder die Kunden holen und bringen ihre Dekoartikel selbst im Geschäft ab.

„In den meisten Fällen dekorieren aber wir, weil die Leute sich den Stress nicht geben möchten“, sagt Nicole Mößner. Ihr Mann Jürgen ergänzt: „Wir wollen, dass unsere Kunden den Tag so genießen können, wie sie es verdient haben.“ Auch um Gastgeschenke kümmern sie sich daher, sofern das gewünscht ist. Die Rückmeldungen seien durchweg positiv, berichten die beiden. Bei den Google-Bewertungen hat das Geschäft die Bestnote 5,0. An einer Wand im Laden sind zahlreiche Dankesschreiben von Brautpaaren aufgehängt.

Weiterbildung und Expansion: Ein Ausblick in die Zukunft

Nach drei Jahren hat sich „Liebevoll dekoriert“ etabliert, auch weil es in der Region nicht viele gibt, die so etwas anbieten, vermutet Nicole Mößner. Als Nächstes will sie eine Weiterbildung zur Floristin machen, damit sie dafür nicht mehr auf Blumenläden angewiesen ist. Und das Geschäft wächst. „Eigentlich müssten wir uns schon wieder vergrößern“, sagt Jürgen Mößner. „Mal schauen, wie es jetzt weitergeht“.

Weitere Infos unter liebevolldekoriert.de, Tel. 01 51/65 48 31 06, E-Mail: info@liebevolldekoriert.de.