Nachdem die Menschen in einigen Gemeinden und Städten im Rems-Murr-Kreis in den vergangenen Tagen lange Warteschlangen bildeten, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, hatten sich die Organisatoren vor dem künftigen Impfstützpunkt im Postweg in Welzheim gut vorbereitet.

Es gab warme Getränke, denn teilweise zwei bis vier Stunden Wartezeit mussten die Menschen an Zeit mitbringen, ehe die Impfung folgte. Rund 180 Personen konnten zwischen 14 und 18 Uhr geimpft werden, es