Kurzfristig einen Termin mit der Zeitung ausmachen, um über die Jahre als Elternbeiratsvorsitzende am Limes-Gymnasium zu sprechen? Kein Problem für Ute Haselmeier. „Wenn die Schule anrief, ging das immer vor.“ Die Vergangenheitsform ist Tatsache, ihr jüngster Sohn hat jetzt Abitur gemacht, seine Schulzeit ist zu Ende gegangen. Und damit auch die Zeit des Ehrenamts der Mutter. Man kann nämlich nur Elternbeirat sein, solange man ein Kind an der Schule hat, erklärt Ute Haselmeier. Und so