Lauter Knall im Rems-Murr-Kreis am Mittwoch (21.12.): Rathaus Welzheim vibriert

Ein lauter Knall hat am Mittwochvormittag (21.12.) die Bevölkerung im Rems-Murr-Kreis aufgeschreckt. Vor allem im Raum Welzheim war das Geräusch offenbar zu hören. Was steckt dahinter?

Überschallknall? Rege Diskussion auf Facebook

Wie einige Besucher des Welzheimer Krämermarktes auf Nachfrage bestätigen konnten, war der laute Knall mit Vibrationen kurz vor 10 Uhr zu hören und zu spüren. Auch auf Facebook wird sich rege dazu ausgetauscht – unter anderem in der Gruppe "Was ist los in und um Welzheim?"

Userin Aynur Sezgin schreibt zum Beispiel, dass ihr Hund beim Gassigehen sehr in Panik geriet. Userin Katja Moonshine sagt, sie erst mal im Haus überall nachschaute, ob etwas zu Bruch ging, da sich beim letzten Überschallknall ein Bilderrahmen von der Wand löste.

Alfdorf, Kaisersbach, Welzheim: Wo der Knall zu hören war

Uwe Lehar, Pressesprecher der Stadt Welzheim sagt: „Im Rathaus war der Knall zu hören und es hat sogar der Boden vibriert.“ Auch in Kaisersbach war der Knall laut Facebook-Nutzern zu hören. Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz hat von dem Knall dagegen nichts gehört.

Aber was war nun der Grund für das Geräusch? Laut Stuttgarter Zeitung stecken mehrere Kampfjets dahinter, die eine Schleife über Lorch geflogen sind. Also mal wieder Eurofighter-Flugzeuge? Eine Bestätigung der Bundeswehr auf Nachfrage unserer Redaktion steht hierzu noch aus.