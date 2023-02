Leben auf kleiner Fläche: Zimmerermeister Lukas Pallmann baut Tiny Houses

Tiny Houses erfreuen sich regen Interesses. Leben auf kleiner Fläche, mit weniger Dingen auskommen und doch im eigenen Haus wohnen: Diese Idee gefällt in Zeiten von hohem Ressourcenverbrauch und materiellem Überfluss vielen. Die Firma Holzbau Pallmann in Welzheim-Langenberg hat bereits Erfahrungen mit dem Bau eines Tiny Houses gesammelt. Wie es dazu kam?

Lukas Pallmann hat in Weinstadt ein Tiny House gebaut

„Grundsätzlich hat mich das immer schon ein bisschen interessiert“, erinnert sich Inhaber und Zimmerermeister Lukas Pallmann. Während der Remstal-Gartenschau besuchte er zum Beispiel die Tiny-House-Ausstellung in Endersbach. Er übernahm im April 2022 den Betrieb von Klaus Karow in Langenberg. Über eine Kooperation mit der Firma IndiViva, eine Beratungs- und Planungsfirma für kleine, transportable, nachhaltige Häuser, kam im Sommer eine Anfrage für ein Tiny House in Weinstadt.

Neues ausprobieren, das reizte den 29-Jährigen. Er fand: „Wenn man Zimmerermeister gelernt hat, sollte man das nah’kriegen.“

Eine Wohnung mit eineinhalb, zwei Zimmern auf kleinem Raum als ein transportables Gebäude inklusive der Haustechnik realisieren, das bedeutet, „jeden Quadratmeter nutzen“. Die Abmessungen für den Transport im Straßenverkehr hat Lukas Pallmann noch im Kopf. Der erfolgt zum Beispiel auch durch Tunnel und sollte nicht nur mach-, sondern auch bezahlbar sein. Für das Tiny House in Weinstadt wurden die Elemente einzeln transportiert und vor Ort zusammengebaut.

Wenig ausgewiesene Plätze für Tiny Houses

Ein Tiny House soll aber nicht nur alle nötigen Funktionen ermöglichen, sondern auch ein Wohngefühl, weiß Pallmann. Es wird ein Zuhause. „Letztendlich ist es auch nichts anderes als ein Einfamilienhaus in Holzständerbauweise.“

Die pfiffige Wohnform weckt Neugier. „Es kommen immer wieder Anfragen.“ Darunter ist eine recht konkrete. „Wir warten darauf, dass wir das nächste bauen können.“ Viele Anfragen gibt es. Konkrete Bauvorhaben sind’s aber doch eher wenige, sagt der Handwerksmeister. Für die aktuellen Genehmigungen ist das gleiche Verfahren nötig wie für ein großes Haus. Zudem gibt es wenig ausgewiesene Plätze für Tiny Houses. Klassische Bauplätze sind zu groß, gibt er zu bedenken.

Sehr interessant für Restgrundstücke und für eine Nutzung auf Zeit

Aber: Tiny Houses sind sehr interessant für Restgrundstücke in bestehenden Baugebieten und für eine Nutzung auf Zeit, rät er. Wollen Großeltern etwa einen Bauplatz für den Enkel vorhalten, für den sich erst in einigen Jahren die Frage stellt, ob und wo er einmal bauen wird, könnten sie das Grundstück zum Beispiel für 15 Jahre verpachten. „Es ist nichts fix draufgebaut.“ Gebraucht werden nur etwas Schotterfläche für den Unterbau und ein Versorgungsschacht für die Anschlüsse im Boden.

Was kostet ein Tiny House? Es hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel von der jeweiligen Ausstattung. Der Fachmann geht für ein Haus mit 25 bis 30 Quadratmetern von einem Preis „im unteren sechsstelligen Bereich zuzüglich Grundstück“ aus.

Wer will, kann bei Pallmann und IndiViva auf standardisierte Grundrisse aufbauen oder auch individuell planen. Pallmann produziert ökologisch, nach geltenden Normen und Vorschriften wie für ein Fertighaus, mit regionalen Rohstoffen und Partnerfirmen. Die Fenster zum Beispiel kommen aus dem Rems-Murr-Kreis, erzählt er. Pallmann baut das Tiny House, die Firma IndiViva berät und plant und sorgt für die Baugenehmigung. „Wir steigen ab dem fertigen Baugesuch ein. So ist die Arbeitsteilung.“

„Es ist kein minimalistischer Standard von der Ausstattung“

Für wen eignet sich ein Tiny House seiner Erfahrung nach? „Ein Tiny House ist was für Leute, die sich beschränken wollen auf einen kleinen Raum und einen kleinen Bestand an Dingen des täglichen Bedarfs.“ Aber: „Es ist kein minimalistischer Standard von der Ausstattung. Da kann man gut drin leben.“

Die Nutzung ist vielfältig denkbar, zum Beispiel als Ferienwohnung. Bei einer Tiny-House-Messe ist Pallmann auf die Idee eines Tiny Houses auf Rädern gestoßen, das rollstuhlgerecht umgebaut ist. Darin könnte ein Fan im Rollstuhl etwa auf einem Festivalgelände übernachten oder in den Urlaub fahren.

"Das ist eine individuelle Lösung, ein Lebensgefühl"

Kann das Tiny House sogar helfen, die Wohnungsnot zu lindern? „Da gehen die Meinungen auseinander. Meiner Meinung nach nein. Auf den Quadratmeter heruntergerechnet ist es nicht günstiger als ein Einfamilienhaus. Das ist eine individuelle Lösung, ein Lebensgefühl, eine Lebenseinstellung, so zu leben.“

Und mitunter eine Lösung für eine bestimmte Lebenssituation und -phase. Wohnt eine Familie mit fünf Kindern in einem Einfamilienhaus, der Platz geht aus, aber der Garten ist geräumig, könnte man dort über ein Tiny House nachdenken. Etwa für einen Jugendlichen oder als Büro. Auch von Anfragen, ein Tiny House auf eine Doppelgarage zu stellen, berichtet Lukas Pallmann. Immer wieder sei’s auch ein Thema, auf eine an ein Haus angebaute Garage eine Raumzelle zu stellen. „Das ist eine Genehmigungsgeschichte“, darauf weist der Experte hin. Doch: „Es lässt sich relativ einfach zusätzlicher Wohnraum schaffen, was im weitesten Sinne auch wieder mit dem Tiny House zusammenhängt.“

Später tauschen Eltern und Kinder die Häuser

Relativ viele Anfragen kommen auch von Menschen vor der Rente. Eine weitere Idee hat Lukas Pallmann von der Tiny-House-Messe mitgebracht. Ein solches Domizil wird auf einem großen Grundstück erst von den Kindern im Studium genutzt. Später tauschen Eltern und Kinder die Häuser. Die Älteren wohnen im Tiny House wie in einem Ausgedinghaus in früherer Zeit. Mit der und ihren Bauwerken kennt sich Lukas Pallmann übrigens ebenfalls aus. Er ist nämlich auch Restaurator im Zimmerer-Handwerk.