Weil bei einer Lehrerin der Bürgfeldschule ein Coronatest positiv ausgefallen ist, müssen an diesem Donnerstag (07.10.) die Kinder aus vier Grundschulklassen zuhause bleiben. Das hat Rathaussprecher Uwe Lehar unserer Zeitung am Mittwochabend mitgeteilt. Die Eltern seien ebenfalls informiert worden. Es soll jetzt weitere Tests geben, bevor die Schülerinnen und Schüler wieder an die Schule zurückkehren dürfen, so der Pressesprecher.