Die Suche nach Möglichkeiten, wie Welzheimer Gewerbetreibenden Überlebenshilfe geleistet werden kann, die durch behördlich verhängte Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie in wirtschaftliche Not geraten sind, war ein Thema im nichtöffentlichen Teil der letzten Gemeinderatssitzung. Auslöser dafür war die gemeinsame Sitzung von Vorstand und Ausschuss des Handels- und Gewerbevereins Welzheim am 27. Januar, in deren Verlauf der Existenzkampf einzelner Mitglieder ebenfalls zur