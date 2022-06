Lieferschwierigkeiten, steigende Preise: Ein Welzheimer Bauunternehmer berichtet

Im Januar war Sebastian Buhl überzeugt: „Das wird ein super Jahr.“ Die Corona-Pandemie würde weniger belasten, die Auftragslage war „exorbitant gut“, erinnert sich der Welzheimer Bauunternehmer an den Optimismus zum Jahresbeginn.

Nun, rund fünf Monate später, stellt er fest: „Durch den Ukraine-Krieg hat es einen ordentlichen Knick gegeben.“ Warum? Da kommen mehrere Entwicklungen zusammen. „Das Material wird erstens knapper und zweitens teurer. Das belastet uns wirklich.“ Ziegel seien fast nicht mehr zu bekommen. Die Preise für Baustahl etwa seien rapide nach oben gegangen, auch für erdölhaltige Dämmstoffe und Zement. Der wird gebrannt, dafür braucht man Gas oder Öl. „Wie lange man Zement noch brennt, ist auch die Frage. Es wird schon gemunkelt, dass Zement knapp wird“, so der 44-Jährige. Er hört viel in der Branche, auch von anderen Handwerksbetrieben. „Die Ausbaugewerke ächzen auch. Die Materialpreise sind doppelt, dreifach so teuer wie letztes Jahr.“

Die Zinsen steigen, die Baupreise auch: „Wer soll das noch bezahlen?“

Sebastian Buhl ist keiner, der gern klagt. Er schafft hörbar gern, spricht gelassen, denkt positiv. Und er reflektiert, hinterfragt kritisch, auch, „was in den letzten drei, vier Jahren auf dem Bau abgegangen ist“. „Überhitzt“, das Stichwort fällt, und zum Ressourcen- und Flächenverbrauch macht sich Buhl ebenfalls Gedanken. „Es wurde viel verbaut, viel zugebaut.“ Die Preise seien noch erträglich gewesen, die Zinsen niedrig.

Das hat sich geändert. Die Zinsen steigen, die Baupreise auch. „Wer soll das noch bezahlen?“, fragt Buhl mit Blick auf normale Verbraucher. Er kenne auch Kunden, die schon ihr Haus storniert haben, erzählt der Maurermeister im Laufe des Gesprächs und sieht den privaten Hausbau „auf der Kippe“.

„Bezahlbarer Wohnraum ist das A und O. Sonst bringt es Unruhe in die Gesellschaft“

Manch einer kann sich den Traum von der Immobilie trotz der Kostenentwicklung ermöglichen, nimmt mit Blick auf die Inflation die hohen Preise in Kauf, auch wenn vielleicht erst die nächste Generation von der Investition profitiert. „Betongold war Betongold“, sagt Sebastian Buhl, jetzt sei es vielleicht auch Silber.

Ihm liegt daran, den sozialen Wohnungsbau zu forcieren. Buhl sitzt für die Freie Wählervereinigung im Welzheimer Gemeinderat, ist in verschiedenen Vereinen aktiv und überzeugt: „Bezahlbarer Wohnraum ist das A und O. Sonst bringt es Unruhe in die Gesellschaft.“

Ein Exkurs in Gesellschaft und Politik, wie ihn Sebastian Buhl gern im Gespräch unternimmt. Doch auch zu seinem Betrieb berichtet er weiter Interessantes. Derzeit sei viel los. „Jetzt ist so eine Torschlusspanik.“ Sowohl durch private als auch kommunale Auftraggeber. Vier Subunternehmer verstärken das Team von Buhls Bauunternehmen zurzeit, „wir kommen gerade so rum“. Für die Zukunft ist sich der Geschäftsführer sicher: „Das wird nicht so hektisch bleiben.“

„Das habe ich so noch nicht erlebt, solche Preissteigerungen“

Aufträge für die nähere Zukunft anzubahnen, das gestaltet sich derzeit nicht einfach. „Ausschreibungen sind schwierig, weil ich nicht weiß, wo der Preis hingeht.“ Den Preis für Baustahl beispielsweise hat sich Buhl im Januar festschreiben lassen bis Juni. „Ab Juni sind wir beim Doppelten, was ich bis jetzt zahle, und wo wir im September, Oktober sind, ist nicht voraussehbar.“ Sätze, die nachdenklich machen, und Sebastian Buhl räumt ein: „Das habe ich so noch nicht erlebt, solche Preissteigerungen.“

Werden die hohen Preise in der Baubranche mit der Zeit wieder sinken auf das vorherige Niveau oder weiter steigen? Schwer zu beantworten. „Viele sagen, sie werden sich auf hohem Niveau halten können.“

Sebastian Buhl ist überzeugt: Rohstoffe bleiben teuer, Energie bleibt es auch

Buhl selbst geht davon aus, dass die hohen Preise nicht wieder so stark zurückgehen werden. „Die Beziehungen zu Russland sind nachhaltig gestört.“ Und die Ukraine werde Jahre für den Wiederaufbau brauchen. Er ist überzeugt: Rohstoffe bleiben teuer, Energie bleibt es auch.

Apropos: Sprit- und Dieselpreise. „Die merken wir am Geldbeutel exorbitant.“ Die Maschinen brauchen Diesel. „Unsere Maschinen arbeiten täglich unter Volllast.“ Der Bauunternehmer behilft sich zum Teil mit einer Energiekostenpauschale bei Aufträgen. „Das fängt nicht alles ab, aber es ist ein bisschen abgefedert.“

Bis zum Herbst ist Sebastian Buhls Betrieb voll ausgelastet, auch für das zweite Halbjahr sind bereits Anfragen da. Das Unternehmen ist breit aufgestellt, etwa mit Garten- und Landschaftsbau, Hoch- und Tiefbau, Fundamenten und Erdarbeiten für Funkmasten, es hat schon Umspannwerke umgebaut, arbeitet derzeit am Kindergartenanbau in Breitenfürst und am Kindergarten Aichstrut. Der Winterdienst gehört zum Spektrum, und eine Leidenschaft für das Sanieren alter Gebäude pflegt der Chef außerdem, auch für kleinere: Diverse Backhäusle wurden schon saniert.

Jeder schaue derzeit darauf, „abzuarbeiten, was geht“, stellt Buhl fest. Und findet durchaus: „Wenn mal der Druck ein bisschen nachlässt, ist es auch nicht schlimm.“

Investitionen? Wollen zurzeit gut überlegt sein. In China stauen sich Container, in der Ukraine tobt der Krieg weiter, die Pandemie ist nicht vorbei: „Man fährt mehr auf Sicht.“ Ein Projekt hat Sebastian Buhl gleichwohl fest eingeplant. Er will einen Mietpark mit Baggern und diversen Maschinen eröffnen, damit Kunden Außenanlagen erstellen können, und auch das Material anbieten. „Nächstes Jahr geht es damit los.“

Wie wird Buhl wohl zum nächsten Jahresbeginn auf die Entwicklung schauen? Mal sehen. Aber: „Jeder Januar ist wieder ein Neubeginn. Dann gehen wir wieder alle an den Start.“ Man müsse die Lage so nehmen, wie sie ist, und danach handeln. „Irgendwie geht es immer weiter.“