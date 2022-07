Limeshof Welzheim feiert Jubiläum: 25 Jahre am 17. Juli

Am 17. Juli feiert der Limeshof in Welzheim mit Freunden, Familien, Klientinnen und Klienten und Mitarbeitenden sein 25-jähriges Jubiläum.

Um 10 Uhr geht es los, am Limeshof in der Hundsbergerstraße 34 in Welzheim. „Es erwartet Sie ein buntes Programm mit vielen spannenden Angeboten. Unsere inklusiven Bands The Sixteens und The Black Points bringen alle zum Mitsingen und Tanzen“, sagt Tomas Lisowski, Fachkraft für Organisationsentwicklung im Limeshof. Das Ende ist auf 17 Uhr terminiert. Und das Motto lautet „Mit Stock, Charme und guter Laune!“

Ein XXL-Trampolin sorgt für viel Spaß bei kleinen und großen Gästen. Bis zu sechs Meter Höhe können hierbei erreicht werden. Beim Menschen-Kicker-Turnier gibt es tolle Preise zu gewinnen, unter anderem 200 Euro für die Sieger, die sich vorher als Schule oder Verein anmelden konnten.

Es gibt ein leckeres Mittagessen, außerdem Getränke, Slush-Eis, Cocktails sowie Kaffee und Kuchen und Snacks. „Und das Beste ist, dass wir das Mittagessen und die Kuchen nur auf Spendenbasis anbieten, also im Prinzip kostenfrei, jedoch würden wir uns über Spenden freuen“, so Thorsten Iwata, Bereichsleitung Limeshof Welzheim.

Seit 25 Jahren ist der Limeshof in Welzheim ein Zuhause. Hier leben und arbeiten blinde und sehbehinderte Menschen. „Nun wollen wir gemeinsam feiern. Als besondere Gäste zum Jubiläum begrüßen wir Landrat Dr. Richard Sigel, Bürgermeister Thomas Bernlöhr und den Vorstand der Nikolauspflege“, erklärt Iwata. Sportlich geht es zu auf Bungee-Trampolinen und beim großen „Maxi-Kicker“ Turnier. Die Werkstatt für behinderte Menschen lädt zur Besichtigung und zum Kennenlernen ein und auch im Förder- und Betreuungsbereich gibt es viele Angebote. In den Innenräumen wird um das Tragen einer Maske gebeten.

FSJ im Limeshof

Im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) kann man berufliche Erfahrungen bei einer verantwortungsvollen Mitarbeit in einem spannenden Aufgabengebiet sammeln. Infos erhält man telefonisch unter 07182/8002100.