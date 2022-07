Lindenquartier Welzheim: Städtebauliches Konzept für einen Bebauungsplan wird beauftragt

Die Bebauung des Lindenquartiers in Welzheim ist einen Schritt nähergekommen. Im Mittelpunkt stehen zwei Kernfragen des Planungsprozesses – Straßenanbindung und Verortung städtischer Nutzungen.

Der Beteiligungs- und Diskussionsprozess nach der Einbringung im Gemeinderat am 31. Mai umfasste insbesondere eine Informationsveranstaltung am 23. Juni. Bereits bei der Einbringung wurden durch die Gemeinderatsfraktionen Alternativen zu den Vorschlägen diskutiert und im Weiteren durch die Verwaltung näher untersucht.

Folgender Beschluss des Gemeinderats zur Vorbereitung eines Bebauungsplans für das Lindenquartier wurde mit folgenden Randbedingungen gefasst, nachdem zuvor der Antrag der CDU-Fraktion auf Verschiebung des Tagesordnungspunktes abgelehnt wurde.

1. Es wird eine Dreifeldhalle für Sport- und Veranstaltungsbetrieb auf dem Lindenquartier eingeplant. Nach Möglichkeit wird diese mit dem Lehrschwimmbecken und dem Sportvereinszentrum kombiniert.

2. Das Lehrschwimmbecken wird nicht saniert, sondern auf dem Lindenquartier, vorzugsweise in Verbindung mit der neu zu errichtenden Sporthalle eingeplant.

3. Die Entscheidung zur Sanierung der Justinus-Kerner-Halle wird zurückgestellt unter der Maßgabe, dass neben der Halle zu 1. keine weitere Sporthalle auf dem Lindenquartier eingeplant wird.

4. Die Nutzung der Gottlob-Bauknecht-Halle (Hallenteil) wird nach Fertigstellung der zusätzlichen Halle auf dem Lindenquartier aufgegeben.

5. Zur Erschließung des Lindenquartiers sowie zur verkehrlichen Verbesserung im Schulzentrum wird eine neue Anbindung an die Untermühlstraße vorgesehen.

6. Die Zahl der zu verlegenden Parkplätze, der baurechtlich notwendigen Stellplätze im Bestand sowie im Zusammenhang mit den neuen Nutzungen zusätzlich nötiger Stellplätze wird konkretisiert und planerisch in verschiedenen Ausprägungen (Tiefgarage, städtebaulich optimale Verteilung, Kombination mit Festplatz) in den städtebaulichen Entwürfen dargestellt.

7. Die Lindenstraße und die Helmut-Glock-Straße werden für den allgemeinen Autoverkehr gesperrt, in der Lindenstraße wird ein verkehrsberuhigter Bereich und in der Untermühlstraße eine Streckenbegrenzung auf 30 km pro Stunde angestrebt.

8. Die Verwaltung wird beauftragt, diese verkehrsberuhigenden Maßnahmen sowie die weiteren verkehrsrechtlich relevanten Fragen weiter zu präzisieren und mit der zuständigen Verkehrsbehörde abzustimmen.

9. Das Konzept der Hol- und Bring-Zonen (Kiss and drop) wird in eine umsetzungsfähige Planung weiterentwickelt und dem Gemeinderat samt Kostensumme zum Beschluss vorgelegt.

10. Die Räume der Grundschulförderklasse werden am Standort der Gottlob-Bauknecht-Halle eingeplant. Vorzugsweise soll das Gebäude der Gottlob-Bauknecht-Halle dafür umgebaut werden.

11. Die Räume der Grundschulbetreuung werden am Standort der Gottlob-Bauknecht-Halle eingeplant. Vorzugsweise soll das Gebäude der Gottlob-Bauknecht-Halle dafür umgebaut werden.

12. An der Umsetzung der Konzeption für die Außensportflächen wird festgehalten. Eine schrittweise Umsetzung wird geprüft und ggf. im Haushalt eingeplant.

Antrag der CDU-Fraktion auf Vertagung und Klausurtagung abgelehnt

Vor dem Einstieg in die Tagesordnung zum Lindenquartier gab es einen Antrag der CDU-Fraktion, die Entscheidungen, also die Beschlüsse, zu vertagen, da es laut Gemeinderat Dieter Hinderer noch zu viele offene Fragen gebe, die man auch mit den Bürgern noch klären müsse. „Zeitdruck war schon immer ein schlechter Ratgeber in Welzheim, daher möchten wir diesen Tagesordnungspunkt vertagen. In der Diskussion innerhalb der CDU-Fraktion ist unserer Meinung die Komplexität so hoch, und es sind so viele neue Fragen aufgetaucht, da auch der Haushalt stark belastet wird. Im Beschlussvorschlag ist vieles gut aufbereitet, aber wir haben noch Fragen. Wir haben noch nicht alle Ideen durchdacht, daher unser Vorschlag, lieber in einer Klausurtagung alles zu besprechen“, so Dieter Hinderer. Dem widersprach Bürgermeister Thomas Bernlöhr in Teilen: „Der Komplexität des Themas werden wir gemeinsam dadurch Herr, dass wir nicht alle Fragen gleichzeitig diskutieren, sondern nach und nach abschichten. Genau das ist seit 2017 unser Ansatz. Aber klar ist auch: Wenn wir zur Klärung der anstehenden Fragen eine Klausurtagung benötigen, dann machen wir das.“ SPD-Gemeinderat Dr. Reinald Fischer brachte es dann auf den Punkt: „Wir beschließen nur, dass wir eine Halle bauen wollen, aber nicht, wie sie aussehen soll. Und wir beschließen, dass wir einen verkehrsberuhigten Schulbereich wollen, aber noch nicht, wie er aussehen soll.“

Jan Wölfl, Sachgebietsleiter Hochbau der Stadt Welzheim, erläuterte im Anschluss: „Die Justinus-Kerner Halle würde in acht Jahren generalsaniert werden müssen, daher ist die Frage, ob es jetzt nötig ist, eine neue Halle zu bauen? Beim Lehrschwimmbecken ist ein Neubau günstiger als eine Sanierung und die Schulen wünschen sich ein 25 Meter langes Schwimmbecken.“ Thomas Bernlöhr ist froh, dass auf Basis der nun gefassten Beschlüsse ein städtebauliches Konzept beauftragt werden kann, das wiederum die Grundlage für einen Bebauungsplan darstellt. „Der Planungsprozess hat neue zusätzliche Ideen aus der Bürgerschaft gebracht und im nächsten Schritt diskutieren wir wieder auf Basis eines Plans, das geht deutlich leichter.“

Zur Begründung sagte zudem noch SPD-Gemeinderätin Alexandra Veit: „Die Randbedingungen für den Bebauungsplan sind geschaffen. Kinder haben doch auch laut der CDU keinen Platz aktuell in den Hallen. Wir können alle Entscheidungen noch frei treffen. Die Dreifeldhalle ist eine tolle Lösung, da die meisten Wünsche erfüllt werden können, und den Abriss oder die Sanierung der Justinus-Kerner-Halle vertagen wir mit unserer Entscheidung heute.“ CDU-Gemeinderat Niko Kappel entgegnete: „Die Halle benötigen wir, das steht nicht zur Frage. Wir haben nie behauptet, dass die Vorlage der Verwaltung schlecht ist, aber es gibt Punkte, wo man Dinge festzurrt und sich andere Optionen nicht mehr offenlässt.“ Das Gremium sagte „Nein“ zur Vertagung. Alle Beschlüsse wurden mehrheitlich oder einstimmig angenommen und es wird nun ein städtebaulicher Entwurf erstellt, der im Herbst diskutiert wird.