Die drei Bürgermeister uff em Wald sind sich einig. Maskenpflicht an Orten, wo sich viele Menschen treffen, muss sein. Aber auf Gehwegen oder in der einzigen großen Fußgängerzone in der Wilhelmstraße in Welzheim sehen die Bürgermeister Thomas Bernlöhr (Welzheim), Ronald Krötz (Alfdorf) und Katja Müller (Kaisersbach) aktuell keinen Handlungsbedarf.

„Wir werden die Maskenpflicht auf den Wochenmärkten und dem Krämermarkt, der am 28. Oktober stattfindet, wieder einführen. Hier werden auch