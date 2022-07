Michael Staudinger an der Spitze des Ortsverbands der Welzheimer CDU

Mit der Wahl von Michael Staudinger zu ihrem neuen Vorsitzenden und von Dr. Peter Engel, Dieter Hinderer und Lars Starke zu dessen Stellvertretern hat sich der Ortsverband Welzheim der CDU neu aufgestellt. Es sei eine Ehre, Verantwortung und Herausforderung zugleich, erklärte der Welzheimer Diplom-Betriebswirt und Vater zweier Söhne im Gespräch mit der Welzheimer Zeitung. Nach Corona, der Krankheit und dem Tod von Thomas Linzmair sei der gesamte Vorstand gefragt, die Partei in die Spur zu bringen. Man sei sich darin einig, dass es nach der für die Partei enttäuschenden letzten Gemeinderatswahl vor allem darum gehe, durch die Gewinnung neuer Mitglieder die Basis zu verbreitern und lokal politisch verstärkt Präsenz und Flagge zu zeigen.

„Wir wollen uns noch aktiver einbringen“, so Staudinger. Ein erster Schritt sei ein regelmäßiger, öffentliche Stammtisch zu aktuellen, insbesondere lokalen Themen. Dessen Zweck bestehe explizit darin, über die Parteigrenzen hinweg den Kontakt zur Welzheimer Öffentlichkeit zu suchen und die Bedürfnisse und Stimmungen zu Themen herauszuhören und aufzugreifen, die die Bürger bewegen und interessieren.

Gaspreisexplosion, Ukrainekrieg und Energiekrise seien Themen, die im Augenblick jeden bewegten. Auch hier kann der Ortsverband die Stimmung der Bevölkerung aufnehmen und mit den Bürgern diskutieren und Stellung beziehen. Als Ortsverband habe man die Möglichkeit und Aufgabe, in Stuttgart und Berlin vorzusprechen und Stimmungsbilder zu transportieren. Dies nehme man auch aktiv wahr. „Unser primäres Interesse gilt aber dem, was hier vor der Haustür passiert!“ meinte Staudinger. „Darum müssen wir uns zuerst kümmern. An erster Stelle stehen die Menschen hier vor Ort und ihre Probleme.“ Und jenseits der Ortsgrenzen würden die Nachbargemeinden liegen, der Landkreis und die Region. Dies betreffe die Menschen und bewege sie: die lokale Wirtschaft, Schule, Kinder, Kultur, Glasfaser und Internet, Verkehr.

So pendelten zum Beispiel 50 Prozent plus X der Arbeitnehmer jeden Morgen aus Welzheim aus. Dies betreffe sie und ihr Leben ganz direkt. Sie erwarteten konkrete Erleichterungen sowohl auf der Straße wie auch im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. „Das sind lokale Themen, das sind nur einige der vielen Baustellen, die es zu bearbeiten gilt.“ Aus diesem Grund habe man sich im Ortsverband bewusst breit aufgestellt und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt, so Staudinger. Mit Dieter Hinderer verfüge die CDU-Gemeinderatsfraktion über einen hervorragenden Vorsitzenden, und Dr. Peter Engel bringe das ganze Gewicht seiner Persönlichkeit und Erfahrung im Kreistag ein, in dem er die Interessen des Wahlkreises Rudersberg mit Welzheim, Alfdorf und Kaiserbach vertrete. Niko Kappel wiederum sei nicht nur ein Schatzmeister, auf den man felsenfest bauen könne, er sei auch nach Stuttgart in die Landespolitik und in den Landtag hinein hervorragend verzahnt und bringe Welzheim und dessen Interessen dort zu Gehör. Nicht vergessen dürfe man auch Erika Müller, die mit ihrem hohen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung sehr beliebt sei.

Dies alles ändere aber nichts daran, so Staudinger, dass sich die Partei für die Zukunft aufstellen müsse. Ein wichtiger erster Schritt sei die Wahl Ben Piepers zum Medienbeauftragten. Wenn es darum gehe, junge Menschen anzusprechen und für Politik zu begeistern, da könne man durchaus von der Jungen Union Welzheimer Wald lernen, der es gelungen sei, zahlreiche neue Mitglieder zu gewinnen. Über die sozialen Medien und ihren Alltag würden junge Menschen heutzutage schon früh mit der Ortspolitik in Kontakt kommen und bei Fragen, wie Skater- und Dirtpark, Sportplatzumbau und Freizeiteinrichtungen lernen, dass deren Entscheidungen sie unmittelbar und direkt berührten.

„Die Leute müssen uns ansprechen. Wir sind immer vor Ort“

Daneben sei es die Generation 25+, die es als neue Parteimitglieder zu gewinnen gelte, diejenigen, die sich niederlassen, ihren Lebensmittelpunkt finden und Familien gründen. Er selbst, betonte Staudinger, sei jederzeit für die Menschen und deren Sorgen offen. Dies gelte auch für die anderen Mitglieder des Vorstands. „Wir sind immer vor Ort und haben offene Ohren. Die Leute müssen uns ansprechen, sonst erfahren wir vieles nicht, was ihnen wichtig ist!“

Auf die Frage, was die CDU von der Jungen Union lernen könne, ergänzte deren Vorsitzender Lars Starke: „Sie muss jünger und weiblicher werden, noch besser die Gesellschaft abbilden, klare Kante zeigen, die Werte, für die sie steht, noch deutlicher herausarbeiten und sich generell besser verkaufen!“ Neue Mitglieder gewinne man, indem man auf die Menschen zugehe und mit ihnen ins Gespräch kommt.