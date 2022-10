Millionenprojekt Altes Schulhaus in Aichstrut: So ist die Sanierung gelungen

Es riecht nach Farbe, wenn man die Stufen zum Eingang hinaufsteigt, ein Bauzaun steht noch, ein Raum im Erdgeschoss wird renoviert: Alles ist noch nicht fertig. Doch ist die Sanierung des Alten Schulhauses in Aichstrut so weit fortgeschritten, dass der Waldorfkindergarten in sein Domizil zurückgekehrt ist. Das ist ein Kleinod geworden, wie ein Gang durch die hellen, noch ganz vom Charme des Neuen erfüllten Räume zeigt. Anheimelnd wirkende Holzböden, ansprechend restaurierte Details, die an die Baugeschichte erinnern, große Sprossenfenster: Die Räume atmen eine warme, entspannte Atmosphäre.

Munter geht es gleichwohl zu, sind es doch Kinder, die das Denkmal mit Leben füllen. Zum Beispiel im ersten Obergeschoss, wo die Kinder im Gruppenraum ein Haus aus Holzständern und Tüchern bauen.

Wer will, kann nach nebenan in die Puppenecke gehen, die unter einem rosa Baldachin zum Spielen einlädt.

Gern zeigen die Kinder die Räume, die neu im ersten Obergeschoss entstanden sind, ebenso wie Kindergartenleiterin Tanja Schweigmann. „Für uns ist es auch ein bisschen neu“, schmunzelt sie.

„Wir stellen mit den Kindern die Zwischenmahlzeiten selbst her“

Jede Gruppe hat eine Küche. „Wir stellen mit den Kindern die Zwischenmahlzeiten selbst her“, sagt Tanja Schweigmann. Beim Pressebesuch gab es eine Suppe aus Kürbis und Kartoffeln. Jeweils mittwochs wird gebacken. In einem Korb und auf einem Fensterbrett liegen Kastanien und Walnüsse. Der Walnussbaum steht auf dem Gelände. Hinter dem Alten Schulhaus gibt's einen Garten für die Kinder. Die Stadt hat eine erweiterte Fläche zur Verfügung gestellt. „Die Eltern haben in Eigeninitiative einen Zaun errichtet und über das komplette Gartengelände vergrößert“, berichtet die Kindergartenleiterin. Ein Blick aus den Räumen lohnt. Ob hinaus in Richtung Garten oder nach vorn über die Straße: ringsum Grün.

Doch zurück ins Haus. Wollen die Kinder auch die Räume der Spielgruppe für die Kleinen zeigen? Na klar. Sie eilen über den Flur, vorbei an der Garderobe, einer neuen Treppe, die die Kindergartenräume im Obergeschoss mit denen im Erdgeschoss verbindet, und einem Mitarbeiterbüro.

Spielgruppe bietet Platz für zehn Kinder

„Hier sind die Kinder von zwei bis drei Jahren“, erklärt Tanja Schweigmann zu den gemütlichen Zimmern für die Kleinen im ersten Obergeschoss. Für sie gibt es eine Spielgruppe mit 15 Stunden in der Woche. Die Spielgruppe zählt nicht zur Kleinkindbetreuung und ist eine seltene Betriebsform, so die Pädagogin. Es braucht für sie keinen Schlafraum und keinen entsprechend höheren Personalschlüssel. Die Spielgruppe bietet Platz für zehn Kinder.

Hinab geht’s über die neue Treppe ins Erdgeschoss. Auf dieses war der Waldorfkindergarten bisher begrenzt. „Das war früher der alte Gruppenraum“, sagt Tanja Schweigmann über ein großes Zimmer mit Gartenblick. Jetzt ist hier eine zweite, neue Kindergartengruppe eingezogen. „Das haben damals Eltern vor über 30 Jahren selbst renoviert, als noch ganz wenig Geld da war“, erinnert Schweigmann an die Geschichte des Waldorfkindergartens. Damals habe es noch keine Zuschüsse gegeben. Die Eltern arbeiteten „mit ganz, ganz einfachen Mitteln und viel Herzblut“.

Gegenüber dem Gruppenraum im Erdgeschoss war einst der Spielkreis untergebracht. Der Raum wurde hauptsächlich vom FZV mitgenutzt. Er kann außerhalb der Betriebszeit des Kindergartens weiter vom FZV und der Dorfgemeinschaft genutzt werden. Nach den Herbstferien möchte ihn der Kindergarten für die Eurythmie verwenden.

"Es ist sehr, sehr schön geworden. Das Warten hat sich gelohnt"

Im Erdgeschoss gibt es nun einen Gartenzugang und moderne Sanitärräume. Vorbei die Zeit, als es drei Toiletten für Kinder und Mitarbeiter gab, Letztere kein richtiges Büro hatten und morgens Holz aus dem Schuppen holen mussten, um den Ofen im Gruppenraum zu heizen. Obwohl das Haus auch damals Atmosphäre hatte, so Schweigmann.

Wie kommt das sanierte Alte Schulhaus nun bei Mitarbeitern und Eltern an? Sehr gut, so Tanja Schweigmann. „Wow“, schildert sie eine häufige Reaktion. Die meisten würden sagen: „Es ist sehr, sehr schön geworden. Das Warten hat sich gelohnt.“

Tanja Schweigmann freut sich, dass der Kindergarten nun in sein Domizil zurückgekehrt ist. Lange habe man dies ersehnt. Ende September hatte der Kindergarten sein Interimsquartier im städtischen Gemeinschaftsheim verlassen. „Wir haben gleich am 4. Oktober eröffnet.“

Den Kindern gefällt ihr angestammter Kindergarten in Aichstrut ebenfalls sehr. Natürliche Materialien, das Licht, die Atmosphäre, „wir brauchen wirklich kaum künstliches Licht“, der wunderschöne Garten, zählt die Kindergartenleiterin Vorzüge auf.

Tag der offenen Tür für alle Interessierten

Für knapp eineinhalb Jahre sollte der Kindergarten ins Interimsquartier ziehen, zweieinhalb sind daraus geworden. „Wir haben es uns schön gemacht“, sagt Tanja Schweigmann über die Zeit. Und, dass die Nähe zu Stadt und Markt auch etwas habe.

An einem anderen Standort und dazu die Vorgaben der Corona-Pandemie: Die Mitarbeiterinnen haben auch das gemeistert. „Wenn man ein stabiles Team hat, trägt einen das auch durch so eine Zeit.“

Bei einem Tag der offenen Tür sollen sich alle Interessierten das sanierte Alte Schulhaus ansehen können, und Tanja Schweigmann ist auch gespannt auf die Reaktionen ehemaliger Eltern und Kollegen.