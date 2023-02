Mit 24 Jahren Backcafé in Welzheim gegründet: Würde es Falk Behrens wieder tun?

Einerseits leidet das Bäckerhandwerk unter Nachwuchsmangel, die Zahl der Betriebe geht zurück. Andererseits sorgen Brot-Boutiquen und pfiffige Neugründungen für Aufmerksamkeit. Hobbybäcker entwickeln Ehrgeiz im Umgang mit Mehl und Sauerteig, für manchen scheint das täglich Brot fast ein Lifestyleprodukt geworden zu sein.

„Wir verwenden alte Getreidesorten wie Emmer, Dinkel und Waldstaudenroggen“

In Welzheim wagte der junge Bäckermeister Falk Behrens vor rund fünf Jahren in der Rudersberger Straße den Sprung in die Selbstständigkeit. Mit dem Backcafé Behrens und einer Urkornbäckerei. Was das ist? „Urkornbäckerei heißt, wir verwenden alte Getreidesorten wie Emmer, Dinkel und Waldstaudenroggen“, erklärt Behrens. „Bei uns ist alles Vollkorn in Bio-Qualität.“ Ölsaaten wie Sonnenblumenkerne, Mohn und Leinsaat werden direkt aus Schrozberg von Bioland bezogen.

Brotteige bekommen bis zu 72 Stunden Zeit zu reifen

Und noch etwas betont Falk Behrens: „Dass wir in allen Produkten eine lange Teigführung haben.“ Mindestens 24 Stunden bekommt der jeweilige Teig Zeit, auch der für Brezeln, Berliner und Körnerbrötchen. Brotteige bekommen bis zu 72 Stunden Zeit zu reifen. Es gibt keine Backmischungen, keine Aroma- und Farbstoffe, keine Stabilisatoren, keine chemischen Backzutaten, keine eingekaufte Tiefkühlware.

„Was das Produkt braucht, das kriegt es auch“

Jeder Kuchen hat eine eigene Rezeptur, so Behrens. „Bei uns stehen die Zeit und das Handwerk im Vordergrund. Was das Produkt braucht, das kriegt es auch.“

Falk Behrens beobachtet die Entwicklungen in seiner Branche. „Brotläden kommen immer mehr. Die Brotwelle ist schon ein Trend.“ Solche Brotläden verortet er eher in den Innenstädten von Großstädten, in Trendvierteln, dort, wo man höhere Preise gewohnt sei. Wobei: „Was ist ein hoher Preis? Das ist eine schwierige Sache.“ Von einem Brot können mehrere Leute essen, es ist „eine gewisse Masse, die man in der Tüte hat“, und die Bäckerei ist ein Handwerk, gibt er zu bedenken. Verglichen mit anderen Lebensmitteln sei Brot nicht teuer.

Der Grundgedanke war: „Den Meister machen, sich selbstständig machen“

Dass er beruflich einmal etwas im Bereich des Essens machen wollte, das wusste Falk Behrens schon immer. Er kommt aus Murrhardt und erlernte dort das Bäckerhandwerk. Von dort ging es hinaus in die Bäckerwelt. Der Grundgedanke war, „den Meister machen, sich selbstständig machen“, erzählt der 29-Jährige. Und so kam es. Nach zwei Jahren als Geselle in verschiedenen Betrieben im Landkreis besuchte er die Meisterschule und wurde Betriebswirt des Handwerks. Er sammelte in Schwäbisch Hall Erfahrung und suchte nach der Gelegenheit, sich selbstständig zu machen. Nach einem Jahr des Suchens fand sich die in Welzheim. Nicht zu groß, nicht zu klein, ein damals noch besser frequentiertes Umfeld, der Wochenmarkt in der Nähe sowie eine Metzgerei als Handwerksbetrieb, es passte mit den Räumlichkeiten.

50 Prozent Café, 50 Prozent Backstube, so war die Aufteilung damals gedacht. Denn Falk Behrens bäckt in Welzheim vor Ort als einer von wenigen. Wochentags steht er ab fünf Uhr in der Backstube. „Wir machen erst um acht Uhr auf.“ Der Samstag ist ein starker Tag, da fängt er bereits um halb drei an.

Im Juni 2018 eröffnete der junge Bäckermeister sein Backcafé. Damals war er 24 Jahre alt. „Wir sind jetzt im fünften Jahr.“ Es war „schon ein Risiko. Ich bin recht früh gestartet“, denkt er zurück. Wenn es schiefgegangen wäre, hätte er schon ein paar Jahre Zeit zum Abzahlen gehabt, ergänzt er schmunzelnd.

Doch es ging gut. Wenngleich vieles anders kam als gedacht. Zunächst bedeutete der Sprung in die Selbstständigkeit: „Es war alles neu auf allen Feldern.“ Und: „Man lernt sich neu kennen.“ Und macht auch Fehler, weiß Behrens.

„Dann kam Corona, und dann die Inflation“

Der Start gelang. „Wir haben Kunden gleich am ersten Tag gewonnen. Sie sind immer noch da.“ Leute, die sich mit dem beschäftigen, was sie gern essen, erzählt Behrens, „die uns genommen haben, wie wir sind“.

„Dann kam Corona, und dann die Inflation.“ Das Café musste pandemiebedingt schließen. „Das ging von heute auf morgen.“ Anschließend kämpften sich Falk Behrens und seine Partnerin Claudia Fuchslocher durch die Corona-Auflagen und Bestimmungen, die mit dem Cafébetrieb einhergingen. „Die Spontanität war weg“, beobachtete Claudia Fuchslocher bei den Gästen. Das merkte sie auch beim Umsatz aus dem Café.

Auch Feige, Walnuss, Cranberry und Curry kamen ins Brot

Und so wurde im Bäckereibereich „Gas gegeben“. In der Home-Office-Zeit waren morgens Brötchen und Brote mehr gefragt. Die Bäckerei hat ein Grundsortiment, aber Falk Behrens probiert auch gern Neues aus. Feige, Walnuss, Cranberry und Curry kamen ebenso ins Brot wie Rhabarber, Sauerkraut, Apfel oder Rote Bete. Da die Leute während der Lockdowns mehr daheim waren, wurde auch mehr und vermehrt am Wohnort eingekauft. Voll auffangen konnte das den Verlust aus dem Cafébetrieb indes nicht.

Von Vor-Corona-Zeiten noch weit entfernt

Das Einkehren ins Café begann erst mit den Corona-Lockerungen und entsprechenden Wetterbedingungen nach den Sommerferien wieder richtig, so Claudia Fuchslocher. Von Vor-Corona-Zeiten sei man jedoch noch weit entfernt.

Auch die Öffnungszeiten des Backcafés änderten sich mit der Zeit. Anfangs war im Verkauf von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Während der Pandemie wurden die Öffnungszeiten eingeschränkt und nach und nach angepasst. Das erfolgte personalbedingt. Inzwischen beschäftigt der Betrieb zwei Teilzeitkräfte weniger als vor der Pandemie. Falk Behrens und seine Partnerin kamen zu Höchstzeiten auf 80 Wochenstunden und mehr und haben ihre Arbeitszeit ebenfalls etwas reduziert.

Manche Produkte fielen heraus, weil sie zu teuer geworden wären

Die rasant angestiegenen Preise für Rohstoffe und Energie sowie höhere Personalkosten trafen natürlich auch den jungen Betrieb. Die höheren Kosten hat der junge Meister „weitergegeben, so weit wie es ging“. Er musste, sagt er. „Es blieb nichts anderes übrig.“ Manche Produkte fielen heraus, weil sie zu teuer geworden wären, etwa Buttercremeartikel und Torten.

Wieder tun? "Auf jeden Fall"

„Die Leute merken die gestiegenen Preise“, so der Handwerksmeister. „Sie kaufen gezielter ein.“ Brot und Brötchen, aber weniger Luxusartikel wie Kuchen, „was man sich so gönnt“.

Keine einfachen Zeiten also für den jungen Bäckermeister und seinen Start in die Selbstständigkeit. Würde er es wieder tun? „Man würde es anders machen. Aber wieder tun? Auf jeden Fall.“