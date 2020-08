Nachdem der Ferienexpress bereits in den letzten Jahren ein „voller“ Erfolg war, bietet die Stadt Welzheim mit einem Triebwagen der WEG auch in diesen Ferien an drei Fahrtagen, Sonntag, 9., Donnerstag, 13. und Sonntag, 16., August, großen und kleinen Fahrgästen die Chance, vom Tal auf den Welzheimer Wald und wieder zurück zu fahren.

Der Ferienshuttle fährt um 10 Uhr und 15.30 Uhr ab Bahnhof Rudersberg nach Welzheim. Die Rückfahrt ab Bahnhof Welzheim ist um 14 Uhr und um 16.30 Uhr