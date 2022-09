Mit dem Traktor von Welzheim nach Südtirol: Abenteuerfahrt mit Tempo 20

Ab nach Südtirol. Viele haben dies in den Sommerferien gemacht oder planen für den Herbst einen Urlaub in dem herrlichen Urlaubsgebiet. Stadtrat und Fahrschullehrer Marcus Fritz (42) aus Welzheim hat zusammen mit sieben weiteren Fahrern plus drei Begleitpersonen eine besondere Ausfahrt gemacht. Mit alten Traktoren und Mopeds über die Alpen zum Zielort. Auf der mehrtägigen Fahrt gab es einiges zu erleben und deshalb einiges zu erzählen. Am Ende ging alles gut. Drei Traktoren, vier Mofas und ein Ape-Dreirad kamen wohlbehalten an.

Abends bei einem Glas Wein wurde die Idee geboren

Angefangen hat alles bei einem Urlaub in Südtirol. Damals noch sind die Welzheimer „normal“ ins Urlaubsgebiet gefahren. Wenn man dann abends so zusammenhockt und das eine oder andere Gläschen Wein trinkt, kommen so manche Gedanken hoch: Wir könnten doch auch einmal mit unseren Traktoren nach Südtirol fahren. Miturlauber Frank Stegmaier war sofort Feuer und Flamme und nahm die Terminplanung in die Hand.

Klar war, dass die Welzheimer zum Dorf- und Weinfest nach St. Pauls, das alle zwei Jahre stattfindet, rechtzeitig ankommen wollten. Da war eine präzise Planung vonnöten. So jeden Tag etwa 100 Kilometer. Die Traktoren schaffen maximal 20 Kilometer in der Stunde, die Mofas sind mit 25 Stundenkilometer etwas schneller. Deshalb starteten die Traktoren früher und die Mofas stießen unterwegs am Treffpunkt dazu. Die Route wurde mit den Dienstagsradlern abgesprochen, die wichtige Tipps für die Route gaben. Denn Traktoren dürfen ja nicht auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen fahren. Gute Nebenstrecken waren deshalb gefragt.

Begleitfahrzeuge und Begleitpersonen mussten organisiert werden. Die wichtigsten Werkzeuge und Ersatzteile mussten mit und Zelte für den Notfall, falls mal anders als geplant übernachtet werden muss.

Ein kleiner Kabelbrand und ein undichter Dieselfilter

Gestartet wurde frühmorgens um 6 Uhr in Welzheim. Erste Station war die Gold-Ochsen-Brauerei in Ulm mit Brauereibesichtigung. Nach weiteren zwei Stunden Fahrt kam die Traktorkolonne in Memmingen am ersten Übernachtungsort an. Zum Glück spielte am ersten Tag das Wetter mit. Doch an einem Traktor gab es einen kleinen Kabelbrand an der Beleuchtung, der schnell eingedämmt werden konnte. An einem weiteren Fahrzeug war der Dieselfilter undicht. Die Dichtung musste frisch verlegt werden.

Der Empfang im Hotel in Memmingen war großartig. Alle Menschen freuten sich und fotografierten wild drauflos, um Erinnerungsbilder von der Gruppe aus Welzheim mit den rund 60 Jahre alten Traktoren machen zu können.

Am zweiten Tag regnete es wie aus Kübeln

Am nächsten Tag regnete es wie aus Kübeln. Aber es half nichts. Die nächste Etappe musste gepackt werden. Auf der Weiterfahrt passierte der Gruppe ein großes Malheur. Durch eine Umleitungsstrecke kamen die Traktorfahrer auf eine Kraftfahrstraße und die nächste Ausfahrt war nicht in Sicht. Es kam, wie es kommen musste. Eine Polizeistreife setzte sich mit Blaulicht vor die Gruppe mit dem Hinweis: „Bitte folgen“. Die Welzheimer wurden zur nächsten Behelfsausfahrt geleitet. Fahrlehrer Marcus Fritz und die anderen hatten Glück im Unglück. Der junge Polizist war gnädig und beließ es nicht nur bei einer Verwarnung, sondern gab auch noch Routentipps für die Weiterfahrt. So kamen die Welzheimer noch rechtzeitig nach Marktoberndorf, wo die Fabrik der Firma Fendt besichtigt wurde.

Die Alpenpässe waren für die Traktoren eine Herausforderung

In Österreich ging es die Alpenpässe hoch und runter, was auch für so alte Traktoren eine Herausforderung ist. Ein Fahrzeug überhitzte und musste abgeschleppt werden. Nach dem Abkühlen war es zum Glück wieder fahrbereit. Das Fahrzeug hatte keinen Schaden dadurch erlitten. Auf dem Hahntennjoch lag noch kein Schnee, aber es war sehr frisch. Vom Himmelsjoch ging es dann steil bergab. Ein Traktor hatte Probleme mit den Bremsen und musste deshalb an einen anderen Schlepper angehängt werden.

Und dann die Ankunft in Meran im mediterranen Klima. Der Kontrast war sehr groß. Per Whatsapp waren die Welzheimer bereits in St. Pauls angekündigt worden. Gleich neben der Dorfkirche gab es dann das erste kühle Bier.

Nach drei Tagen Aufenthalt mit weiteren Ausfahrten in die Berge ging es wieder heim. Allerdings auf anderem Wege. Für die Rückfahrt war eine Spedition beauftragt worden. „Die Erlebnisse waren einzigartig. Überall wurden wir freundlich aufgenommen. Viele Menschen haben uns angesprochen, ob sie uns und unsere Fahrzeuge fotografieren dürfen“, zieht Marcus Fritz zum Abschluss Bilanz.

Die Fahrer mit ihren Fahrzeugen in Klammern waren: Werner Fritz (Ape-Dreirad), Frank Stegmaier (Fendt), Louis Stegmaier (Mofa), Marcus Fritz (Eicher), Silas Müller (Hanomag), Markus Müller (Mofa), Hansi Müller (Mofa) und Alexander Palmer (Mofa).

Ein idyllisches Dorf in Südtirol war das Ziel

St. Pauls ist ein Teil der Gemeinde Eppan in Südtirol. Es ist bekannt für sein Dorffest und für den Dom auf dem Lande. Das Dorf ist sehr schön mit zahlreichen historischen Bauten und Ansitzen. Hier wohnten ehemals viele adelige Familien.