Mit der Welzheimer Senioren-Gruppe online bleiben: Wer benötigt Hilfe?

Die Senioren-Online-Gruppe Welzheim ist ins neue Jahr mit einem neuen ehrenamtlichen Leiter gestartet. Helmut Gröner, der im Frühjahr 2016 das Angebot in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Welzheim ins Leben gerufen hatte, hörte nach sechs Jahren auf. Der 70-jährige Martin Merkle trat in seine Fußstapfen.

Treffen finden am zweiten und vierten Dienstag jedes Monats statt

Wer also Hilfe bei Laptop, Tablet oder Smartphone braucht, ist im Gemeinschaftsheim in der Murrhardter Straße gut aufgehoben. Im Erdgeschoss im Saal 1 stehen die Ehrenamtlichen den Hilfesuchen zur Seite, und zwar in der Regel am zweiten und vierten Dienstag des Monats von 10 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. In diesem Zusammenhang suchen die Verantwortlichen weitere ehrenamtliche Helfer, die an diesen Dienstagen sich als Berater zur Verfügung stellen. Weitere Informationen dazu gibt es bei Martin Merkle unter der Telefonnummer 0 71 82/8 04 44 17 oder bei Uwe Lehar von der Stadtverwaltung unter Telefon 0 71 82/80 08-14.

Helmut Gröner, der viele Jahre im Filstal gelebt und eng mit dem Verein „Senioren online“ in Reichenbach (Landkreis Esslingen) zusammengearbeitet hatte, startete 2016 damals noch als Neubürger eine Initiative, die von der Stadt gerne aufgegriffen wurde. Ziel der Initiative war und ist es, ältere Menschen an den PC und das Internet heranzuführen. Viele, vor allem ältere Menschen, sagen oder denken: Ich sollte mich mal, aber ... ich würde ja gerne - aber ... „Dieses Aber gilt es zu überwinden, und dabei möchten wir als 'Senioren online Welzheim' helfen“, begründete Helmut Gröner seinerzeit seinen Vorstoß.

Der Gründer der ehrenamtlichen Gruppe hat zum Jahresende 2022 aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt. Die Leitung hat er an den ehemaligen Datenbank-Administrator Martin Merkle übergeben, der davor schon mitgearbeitet hat und nun an die Spitze gerückt ist. „Einer muss ja den Chef machen.“

„Wir möchten Menschen der Generation 50+ die Angst vor diesen Themen nehmen und ihnen zeigen, dass auch sie die digitalen Medien nutzen können und welche Vorteile das bietet“, erläutert Merkle den Gedanken hinter dem Angebot.

Jedermann ist willkommen, das Angebot ist kostenlos

Jeder ist willkommen – einfach das betreffende Gerät, egal ob Laptop, Tablet oder Smartphone, mitbringen. Das hat den Vorteil, dass die Senioren lernen, wie sie mit ihrem jeweiligen Gerät umgehen können, und wichtige Funktionen kennenlernen und direkt anwenden können.

Die 67-jährige Ute Haug aus Welzheim ist mit ihrem Tablet und einem Stick ins Gemeinschaftsheim gekommen. Ihr Anliegen: Sie will ihre Bilder, die auf dem Tablet sind, in dem Datenstick sichern und weiß nicht, wie es geht. Einfach in die Schnittstelle reinstecken und runterladen geht wohl nicht.

Der Frau kann geholfen werden. „Man entfernt die Sandisc-App und installiert die App CX Commander. Damit kann Frau Haug nun problemlos ihre Bilder kopieren“, berichtet Martin Merkle. Es sind oft nur kleine Dinge, die einem im Umgang mit der digitalen Welt fehlen und einen manchmal fast verzweifeln lassen. Da ist es gut, wenn einem beim Online-Treffen geholfen wird, und zwar am eigenen Gerät.