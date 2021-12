Es war das Jahr 2006. Auf der Tannwiese in Welzheim entschied sich der damalige Vorstand um Helmut Müller dafür, die Abteilung Fußball aus dem Hauptverein der TSF Welzheim zu lösen und eigene Wege zu gehen. Man wusste damals noch nicht so genau, wo die Reise des Vereins hingehen wird, immerhin musste man sich komplett neu aufstellen. Die Automatismen, die unter dem Schirm der TSF Welzheim vorgegeben waren, gab es nicht mehr. So steckte man damals also die Köpfe zusammen und erarbeitete sich