Ostern steht vor der Tür. Wie auch in den letzten zwei Jahren gibt es dieses Jahr von der Stadtverwaltung Welzheim wieder eine besondere Oster-Aktion für alle Kinder. Ab dem 5. April werden an verschiedenen Stellen in der Innenstadt besondere Eier versteckt. Diese beinhalten jeweils einen Buchstaben.

Pro Versteck gibt es einen Buchstaben sowie eine Zahl für die richtige Reihenfolge des Lösungswortes zu entdecken. Im Rathaus wartet auf jedes Kind mit dem richtigen Ergebnis eine kleine