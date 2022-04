Mobilfunkmast in Welzheim-Breitenfürst in Betrieb

Wer aktuell in Welzheim-Breitenfürst wohnt oder immer wieder durch Breitenfürst fährt, dem ist zuletzt aufgefallen, dass Telefonate mit dem Handy besser funktionieren. Warum?

Philip Köngeter: "Ich bin auch etwas enttäuscht"

„Der Funkmast in Breitenfürst läuft mittlerweile. Zwar hat sich die Situation insgesamt verbessert, dennoch bin ich mit dieser so nicht zufrieden. Erste Tests für Telefonate waren befriedigend, die Geschwindigkeit für mobiles Internet ist aber vergleichsweise schlecht. Das soll und darf in meinen Augen nicht sein. Gleichzeitig stößt in Breitenfürst der Ausbau der Telekom bei den Hausanschlüssen an seine Grenzen.

Schnelle Anschlüsse können nicht gebucht werden, da alles belegt. Ausweichen auf das Funknetz ist in diesem Zustand nur bedingt möglich. Hier hat die Telekom insgesamt Aufholbedarf und ich bin auch etwas enttäuscht“, äußert sich Welzheims Stadtrat (Piraten) Philip Köngeter zum Mobilfunkmast in Breitenfürst, der schon längere Zeit steht, aber nun erst seit dieser Woche funktioniert.