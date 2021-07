Für die Nachwuchsmusiker der Musikschule Stadtkapelle Welzheim ist die lange Zeit des digitalen Unterrichts vorbei. „Wir sind froh, dass Corona erst einmal vorbei ist“, sagt Marc Pöthig, der Welzheimer Musikschulleiter.

Nach den Sommerferien werden alle Kurse wieder in Präsenz stattfinden. Für interessierte Eltern und Kinder, die ein Instrument lernen möchten, gibt es einen Informationstag am kommenden Samstag, 10. Juli, von 10 bis 12 Uhr im Gemeinschaftsheim in der Murrhardter Straße