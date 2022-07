Nützliche Roboter als "Alltagshelfer" von Schülern des Welzheimer Limes-Gymnasium

Seit drei Jahren veranstaltet das Limes-Gymnasium in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit, Südwest-Metall und BBQ (Bildung und berufliche Qualifizierung GmbH) die Junior-Ingenieurs-Akademie. In Kleingruppen entwickeln Schüler der Jahrgangsstufe neun technische Projekte, besuchen Firmen und die Maschinenbau-Fakultät der Stuttgarter Universität. In diesem Jahr war die Aufgabe der elf Teilnehmer, unter dem Motto „Alltagshelfer“ nützliche Roboter zu entwickeln. An diesem Donnerstagabend um 17.30 Uhr sollen die fertigen Roboter präsentiert werden; außerdem dürfen die Schüler sich die Zertifikate für ihre Teilnahme an der Akademie abholen.

Nachdem Petra Brändle von der Agentur für Arbeit in Waiblingen und Birgit Gildner von BBQ die engagierte Arbeit der Schüler ausgiebig gewürdigt haben, dürfen die jetzt endlich in vier Präsentationen zeigen, was sie gebaut haben. Emma, Louis und Noah haben sich einen Reinigungsroboter ausgedacht, der gleichzeitig wischt und trocknet. Ihr Arbeitsmaterial waren Steine und Bauelemente von Legos Spezialprogramm „Mindstorms“.

Genannt haben sie ihren Saubermann WALL-E, nach dem kleinen Roboter, der im gleichnamigen Pixar-Film die zugemüllte Erde aufräumt. Ganz fertig geworden ist er leider nicht - am Ende hat die Zeit nicht mehr ausgereicht, um auch noch den Tank für Wasser und Spülmittel einzubauen. Aber ansonsten tut er durchaus, was er soll. Erspürt der Sensor nämlich ein Hindernis, dreht WALL-E ab und fährt in eine andere Richtung.

Hermine und Annemarie hatten ein bisschen Pech; ihre Gruppen-Mitstreiterinnen Hatice und Ria fielen durch Krankheit aus. Auch ihr Projekt ist ein Reinigungsroboter, und der leidet obendrein am „Vorführeffekt“.

Als sie ihn laufen lassen wollen, funktioniert plötzlich nur noch einer der beiden Motoren, der Roboter fährt im Kreis und gibt Schnarrgeräusche von sich. Allgemeine Ratlosigkeit: In der Vorwoche hat noch alles geklappt, aber so was passiert. Auch bei Ingenieuren mit jahrelanger Berufserfahrung kann eine Entwicklung streiken, und auch damit muss man umgehen können.

Leonie und Vivien haben einen Roboter entwickelt, der imstande sein soll, Tabletten zu sortieren. Auf die Idee kamen sie, als sie von einem Fall lasen, bei dem eine Krankenschwester einem Patienten aus Versehen das falsche Medikament verabreichte. Ihr Roboter soll Farben und Tablettengrößen erkennen und richtig zuordnen; auch hier klappt noch nicht alles, u. a. deswegen, weil der Roboter die Pillen schwungvoll nach hinten wirft.

Roboter soll Blinden im Alltag helfen, Hindernisse zu erkennen

Der Roboter von Anne, Elisabeth und Ilara soll Blinden im Alltag helfen, Hindernisse erkennen und durch Geräusche anzeigen, damit es nicht zu Unfällen kommt. Noch ist er zu klein für diese Aufgabe und kann nicht jeder Hürde richtig ausweichen, aber die Vorführung klappt anstandslos. Aber ob die Projekte nun schon funktionstüchtig sind oder noch nicht: Alle haben gelernt, wie man mit ungewohnten Materialien und Computerprogrammen umgeht, wie man Aufgaben am sinnvollsten verteilt und vor allem, wie gute Teamarbeit funktioniert.

In diesem Jahr waren unter den elf Teilnehmern übrigens nur zwei Jungs. Sprich: Dass Mädchen sich nicht für Technik interessieren, ist schlichtweg falsch.