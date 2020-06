Nach Corona-Pause: Schwäbische Waldbahn startet in die Saison

Mit Dampf startet die Schwäbische Waldbahn die Saison 2020 am Sonntag, 14. Juni. Die Corona-Pause ist vorbei, der Zwangsaufschub des Starts in die Jubiläumssaison findet ein Ende. Als allgemeiner Anbieter von Freizeitaktivitäten dürfen die Museumszüge ab sofort wieder vom Remstal in den Schwäbischen Wald, von Schorndorf über Rudersberg nach Welzheim zuckeln.

Verspätet ins Jubiläumsjahr gestartet

Das Jubiläumsjahr haben sich die Verantwortlichen auch anders vorgestellt, umso wichtiger sei es im Zuge der Lockerungen auch für die Region, jetzt wieder in den Fahrbetrieb zurückzukehren. In Zeiten, in denen die Menschen nach Ablenkung und „Normalität“ in der Nähe suchen, soll das Erlebnis Schwäbische Waldbahn zurückgebracht werden. Die vielen Naturangebote rund um Wandern und Radfahren, die sich gerade in der jetzigen Zeit hoher Beliebtheit erfreuen, können wunderbar mit der Waldbahn kombiniert werden.

Auch im Zuge der Lockerungen im Bereich touristischer Führungen geht man mit der Wiederaufnahme des Fahrbetriebs voran, um für Stadtführer, Limes-Cicerones und viele mehr wieder einen Anreiz zu schaffen, ihre Berufungen auszuüben und die Tourismuswirtschaft anzukurbeln.

Karten bitte im Voraus online buchen – dafür gibt’s auch Rabatt

Wer sich fragt, ob er eine geschlossene Stadt vorfindet, wenn er aus der Waldbahn aussteigt: nein. Sowohl in Schorndorf, Rudersberg als auch in Welzheim öffnen sämtliche touristische und gastronomische Anbieter zum 14. Juni, sofern das bislang nicht ohnehin schon geschehen ist. Das Museum Welzheim bleibt allerdings vorübergehend geschlossen.

Tickets für die Fahrten sollten im Voraus online oder bei einer Vorverkaufsstelle bestellt werden. Ab sofort gibt es für eine begrenzte Zeit einen Jubiläumsrabatt in Höhe von zehn Prozent bei Online-Buchungen.

Den Fahrgästen wird nahegelegt, sich vor Fahrtantritt über die Hygienemaßnahmen in der Schwäbischen Waldbahn zu informieren. Diese werden rechtzeitig vor Fahrtantritt unter www.schwaebische-waldbahn.de zur Verfügung gestellt. Während des Aufenthalts in den Waggons besteht Mundschutzpflicht.

Mundschutz tragen, fotografieren und Preise gewinnen

Doch wer hat den schönsten Mundschutz unter den Fahrgästen? Das neue Mode-Accessoire begleitet uns auch in der Waldbahn. Kreativlinge sollen hierbei belohnt werden und besonders schöne Mund-Nasen-Bedeckungen können tolle Preise gewinnen. Dazu müssen die Teilnehmer sich und ihren Mundschutz fotografieren, das Bild auf Facebook oder Instagram teilen und die Waldbahn verlinken (Der Hashtag für die Aktion, die bis zum 2. August geht, lautet: #waldbahnmauldäschle). Weitere Infos zu der Aktion und den Preisen gibt es auf der Waldbahn-Homepage

Die Themenfahrten, die coronabedingt ausfallen mussten, werden alle ab September nachgeholt. „Wir sind sehr glücklich, dass wir neue Termine für alle Eventzüge gefunden haben und auch einen Großteil der Gäste für die Alternativtermine begeistern konnten. Wir mussten somit keine Veranstaltung ausfallen lassen und freuen uns auf tolle Fahrten. Leider konnten wir es nicht allen recht machen, weshalb wir jetzt wieder einige wenige Plätze für die damals ausverkauften Fahrten frei haben. Diese sind wieder frei buchbar“, so Florian Münzenmaier, Vorstandsmitglied der DBK.

Die Waldbahn ist bis 2. August unterwegs

In den Sommerferien gibt es bereits die nächste Pause. Der Fahrbetrieb von Dampf und Diesel muss aufgrund von Bauarbeiten zwischen Schorndorf und Haubersbronn erneut ausbleiben.

Letzter Fahrtag vor der Sommerpause ist am 2. August. Am 5. September starten dann erneut die Dampf- und Dieselzüge in die zweite Saisonhälfte mit „Musik im Schlemmer-Express“. Einige Restkarten sind noch online erhältlich.