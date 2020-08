Seit mehr als anderthalb Jahren gibt es mitten in der Stadt an der Brunnenstraße eine Baugrube. Die Welzheimer haben sich inzwischen an diesen Anblick gewöhnt. Bereits fünf Jahre ist es nun her, dass die drei bestehenden Gebäude, die Brandhäuser waren, an dieser Stelle abgerissen wurden. Dies war der Startpunkt für ein Projekt, das seitdem seiner Realisierung harrt.

Zuvor durfte der Gemeinderat über das Bauvorhaben entscheiden. Das Gremium hatte Anfang 2015 die Wahl zwischen zwei