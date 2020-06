Nach Vorliegen der regionalisierten Daten aus der Mai-Steuerschätzung können erstmals finanzielle Auswirkungen der Corona-Epidemie auf den aktuellen städtischen Haushalt in Welzheim abgeschätzt werden. Die Verwaltung beabsichtigt deshalb, in der Sitzung des Gemeinderats am 14. Juli einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 vorzulegen.

„Die Finanzprognosen der Steuerschätzer aus der Mai-Steuerschätzung liegen nun in der regionalisierten Fassung vor. Wie zu erwarten war, werden sich