Vieles war neu an dieser Veranstaltung. Der neue Schulleiter des Limes-Gymnasiums Welzheim, Nikolaj Beer, begrüßte den neu in den Bundestag gewählten Abgeordneten des Wahlkreises Waiblingen, Prof. Dr. Stephan Seiter (FDP), und dankte den verantwortlichen Lehrkräften Timo Kühn, Christian Throm und Jörg Brehmer für die Initiative. Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe neun hatten sich für den Besuch von Stephan Seiter eingesetzt, der bei der Junior-Wahl am Limes-Gymnasium Welzheim das