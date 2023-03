Neue BMX-Bahn in Welzheim soll ein Highlight werden

Voller Zuversicht und sprühend vor Tatendrang blickte Petra Schütte auf die Aktivitäten der Welzheimer Turn- und Sportfreunde im zurücklegenden Jahr zurück. Für 2023 hat die Vereinsvorsitzende einmal mehr ambitionierte Ziele gesetzt, sowohl in Bezug auf den Ausbau des Kursangebots auch für Nichtmitglieder und die Stärkung des Ehrenamts in Verein und Gesellschaft, wie auch im Kinder- und Jugendbereich.

TSF Welzheim ist gut durch die Corona-Pandemie gekommen

Im Großen und Ganzen sei der Verein gut durch die Pandemie gekommen, versicherte Schütte. Hierin, so die Vorstandsvorsitzende am vergangenen Freitag in der Generalversammlung in der Eugen-Hohly-Halle, zeige sich der Vorteil eines Vereins.

Es gehe nicht nur um den eigentlichen Vereinszweck, die Mitglieder seien Angehörige einer Solidargemeinschaft, die man nicht so einfach im Stich lasse. „Wir haben unsere Mitgliederzahlen halten können, wobei es ein paar Unterschiede zwischen den einzelnen Abteilungen gibt.“ Schließlich seien verschiedene Sportarten verschieden strengen Einschränkungen unterworfen gewesen.

Im vergangenen Jahr sei es möglich gewesen, die großen überregionalen Wettkampfveranstaltungen Limesläufe und Triathlon ungehindert und ohne Einschränkungen abzuhalten. Die hätten sich guter Teilnehmerzahlen erfreut, ebenso wie das sommerliche Sportprogramm im Stadtpark der Turnabteilung und die Abnahme des Sportabzeichens.

Um einen festen Bestandteil des sportlichen Jahreskalenders, betonte Schütte, handle es sich auch bei dem überregionalen inklusiven Sportfest der Behindertensportler der Leichtathletikabteilung, auch wenn der Wettkampf dieser Freiluftveranstaltung im vergangen Jahr unter dem Wetter gelitten habe.

Stolz verwies die Vorsitzende darauf, dass einige Abteilungen wie schon seit Jahren mit örtlichen Schulen und Kindergärten kooperierten. Unter dem Motto „Wir machen Kinder stark“ habe man sich besonders der Nachwuchsarbeit gewidmet. Allerdings seien die Möglichkeiten durch die fehlenden Hallenkapazitäten sehr eingeschränkt. In manchen Gruppen gehe einfach nichts mehr, da man nicht endlos viele Kinder innerhalb einer Gruppe beaufsichtigen und sinnvoll trainieren könne.

Die Einrichtung weiterer Gruppen sei nicht machbar, da der Verein keine zusätzlichen Hallenzeiten bekommen könne. Leider sei auch keine Änderung in Sicht, zumal auch im Schulsport die Situation nicht besser sei. „In jeder Klasse fällt eine Sportstunde aus, weil die Kapazitäten dafür fehlen“.

Keine großen Mitgliederverluste während der Corona-Pandemie

„Voll im aktuellen Megatrend der Gesellschaft“ liege die Turnabteilung mit ihren Kursen im Bereich des Gesundheits- und Rehasports. Gesundheit sei Lebenssinn, selbst auf seinen Gesundheitszustand zu achten und daran zu arbeiten gehöre zum modernen Leben, führte Schütte aus.

Getragen werde das Kursprogramm von Übungsleitern mit einer profunden Ausbildung. Diese Art der sportlichen Angebote werde in Zukunft wegweisend für den Verein werden, prognostizierte Schütte. Immer mehr Abteilungen würden zeitlich begrenzte Kurse auch ohne Mitgliedschaft anbieten. Ziel bleibe allerdings, neue Mitglieder zu gewinnen.

Ambitionierte Ziele habe sich auch die Abteilung Radsport gesteckt. Die bestehende BMX-Bahn soll auf UCI-Standard ausgebaut werden. Dadurch entstehe praktisch eine neue Sportstätte, die auch BMX-Sportler aus der Umgebung anziehen werde. Es gebe im Rems-Murr-Kreis eine BMX-Bahn, die diesen Anforderungen entspreche. Die gesamte Investition belaufe sich auf über 60 000 Euro, aber dies eröffne die Möglichkeit, künftig sogar internationale Rennen in Welzheim auszutragen, so die Vereinsvorsitzende.

Ein besonderes Augenmerk wolle man in diesem Jahr auf das Ehrenamt im Verein lenken. Auf der Homepage habe man bereits eine Seite speziell fürs Ehrenamt eingerichtet. Man wolle zu große Hürden für den Einstieg beseitigen, indem man aufliste, welche Aufgaben übernommen werden können, wie größere Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden können, welche Fortbildungsmöglichkeiten vorhanden sind und um welche Aufgaben es sich genau handle.

Bürgermeister Thomas Bernlöhr hebt ehrenamtliches Engagement heraus

„Ehrenamtliches Engagement in unserem Verein gibt die Chance, Dinge zu bewegen. Man kann etwas verändern, soziale Verantwortung übernehmen und das Leben und gesellschaftliche Prozesse in Welzheim mitgestalten.“ Im Ehrenamt finde man Gleichgesinnte und oftmals Freunde fürs Leben.

Dass es in den Welzheimer Vereinen pandemiebedingt keine großen Mitgliederverluste gegeben habe, deren Zahl 2022 sogar von 2169 auf 2216 anstieg, wertete Bürgermeister Thomas Bernlöhr als Beleg dafür, dass diese nicht als Dienstleister, sondern als Gemeinschaften empfunden werden. Ehrenamtliches Engagement leiste dazu einen großen Beitrag.

Die von ihm beantragte Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig, ebenso die Bestätigung der Vorsitzenden Petra Schütte und der Kassenprüfer Annegret Bauer und Karl-Thomas Starke. Einstimmig erfolgte auch der Beschluss, den Mitgliedsbeitrag ab dem 1. Januar 2024 für Erwachsene auf 36 Euro und für Jugendliche auf 30 Euro zu erhöhen.