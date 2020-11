„Der Dienstag, 17. November 2020, war ein verrückter Tag. Wir dürfen wieder unterrichten“, sagt Sylvia Elbs, Diplom-Bühnentänzerin und Diplom-Tanzpädagogin von der Ballettschule Elbs in Welzheim. Darf also wieder Unterricht in Tanz oder Ballett erteilt werden?

Von Seiten des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg heißt es: „Tanz- und Ballettunterricht an Musik- und (Jugend-)Kunstschulen darf stattfinden, sofern er zum regulären Unterrichtsangebot gehört und die