Wo waren sie wohl noch nicht? Da fällt die Antwort schwer. Es gibt kaum ein Reiseziel in der näheren und weiteren Umgebung, das die Aktiven Senioren in den vergangenen Jahren nicht aufgesucht hätten. Nach Murrhardt, Blaubeuren, Schwetzingen, auf den Weihnachtsmarkt in Nördlingen, nach Ludwigsburg ins Blühende Barock, zur Rundfahrt auf die Schwäbische Alb, ins Landesgestüt Marbach, zur Bundesgartenschau in Heilbronn, nach Jagsthausen und Markgröningen zog es die reiselustigen Welzheimer