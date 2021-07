Seit 2015 ist Marleen Clauss an der Janusz-Korczak-Schule, seit dem 1. Juli 2021 ist sie Konrektorin. Aufgewachsen ist die 33-Jährige in Schorndorf, und bevor sie nach Welzheim kam, war sie an der Pestalozzi-Schule in Backnang. „Kennen Sie die Pestalozzi-Schule?“, fragt sie bei dem Telefoninterview. „Das ist ein Riesengebäude, mitten in der Stadt. Und ich hab immer gedacht, Schüler müssen doch in die Natur. Man müsste Mathe im Wald unterrichten.“ Die Janusz-Korczak-Schule ist als