Nachdem die Bäckerei Doderer in Welzheim und Kaisersbach ihre Arbeit im Oktober eingestellt hatte, ist seit einer Woche mit der Bäckerei Köngeter aus Alfdorf der erste Nachfolger in Welzheim aktiv. Seit Dienstag, 10. November, 5.30 Uhr, hat nun auch die nächste Filiale vor dem Welzheimer Rathaus, in der Schorndorfer Straße 9, wieder geöffnet.

Die Bäckerei Wiedmaier, deren Hauptsitz in Urbach ist, bietet den Kunden ein vielfältiges Komplettangebot an Backwaren sowie Neues aus der