Neuer Fahrplan für die Förderperiode im Schwäbischen Wald

Mehrere Monate intensiver Arbeit liegen hinter der Leader-Region Schwäbischer Wald. In zahlreichen Veranstaltungen und Beteiligungsformaten erarbeiteten die engagierten regionalen Beteiligten den zukünftigen Fahrplan für die neue Förderperiode. Mit dem neuen Entwicklungskonzept bewirbt sich der Verein Regionalentwicklung Schwäbischer Wald e.V. erneut um die Aufnahme in die kommende Leader-Förderperiode 2023-2027.

„Starke Wurzeln, starke Menschen: Schwäbischer Wald“, unter diesem Motto feierte die Leader-Region im Schwäbischen Wald den Abschluss des Bewerbungsprozesses. Im Rahmen des öffentlichen Abschlussforums am 29. Juni 2022 in Murrhardt blickten die regionalen Akteurinnen und Akteure motiviert in die Zukunft. Die Akteurinnen und Akteure aus den 31 Kommunen der vier beteiligten Landkreise Rems-Murr-Kreis, Ostalbkreis, Schwäbisch Hall sowie Heilbronn können durch eine erfolgreiche Bewerbung bis zu 2,8 Millionen Euro an EU-Fördergeldern zuzüglich weiterer Bundes- und Landesmittel in die Region bringen. Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg entscheidet im Herbst, welche Bewerberregionen einen Förderzuschlag erhalten.

Murrhardts Bürgermeister Armin Mößner eröffnete mit einem positiven Resümee des bisherigen Bewerbungsprozesses den feierlichen Abend und betonte, dass hinter dem starken Motto der neuen Leader-Förderperiode Schwäbischer Wald ein noch stärkerer Inhalt stehe. Begeistert zeigte sich der Landrat des Rems-Murr-Kreises Dr. Richard Sigel. Auch er begleitete den Bewerbungsprozess und betonte die positive Wirkung von Leader für die Region: „Ich halte es für überaus wichtig, dass Sie alle, die sich am besten mit Ihrer Heimat auskennen und hier im Schwäbischen Wald verwurzelt sind, sich auch mit dem Entwicklungskonzept identifizieren können. Daher bin ich sehr dankbar für all die wertvollen Ideen und Anmerkungen, die Sie im Rahmen der Workshops und der digitalen Leader-Umfrage eingebracht haben!“ Im Laufe der Erarbeitung nahmen über 250 Bürgerinnen und Bürger, Expertinnen und Experten an den verschiedenen Beteiligungsformaten teil. Darüber freute sich Annette Ehle, Vorsitzende des Leader-Vereins, und ist sich sicher: „Unser Kommunalzusammenschluss Leader Schwäbischer Wald ist mehr als „nur“ ein Förderprogramm für Projekte - unser Verein lebt durch seine Mitglieder!“ Gemeinsam mit den Mitgliedern des Steuerungsgremiums bedankte sich die Vorsitzende im Namen der Kulisse bei den zahlreichen Beteiligten. Stellvertretend für alle engagierten Beiträge und Rückmeldungen überreichte Ehle an einige Gewinner der Online-Umfrage regionale Genusspakete.

Thomas Weber und James Geier umrahmten den Abend kabarettistisch-musikalisch und bei einem gemeinsamen „Ständerling“ im Foyer mit leckeren Häppchen und regionalen Getränken, und es nutzten die zahlreichen Gäste die Möglichkeit zu vertiefenden Gesprächen und aktivem Netzwerken. Informationen zur Neubewerbung finden sich auf der Website der LAG unter www.leader-schwaebischerwald.de/neubewerbung.