„Welzheimer Sommerfrische“ lautete das Thema der Exkursion, zu der die Schwäbische Waldbahn und die Naturparkführer Schwäbisch-Fränkischer Wald im Rahmen ihrer gemeinsamen Ausflugsreihe „Waldbahn Wanderbar“ am vergangenen Sonntag Heimat- und Wanderfreunde sowie Eisenbahnromantiker eingeladen hat.

Die Lokomotive der Waldbahn ist knapp 60 Jahre alt

Hochbetrieb fast wie zur Rushhour herrscht am Sonntag in der Früh an Gleis 5 auf dem Schorndorfer Bahnhof. Punkt zehn Uhr fuhr dort