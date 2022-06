Neues Bistro in Welzheim: Günter und Sabine Stärk haben das „Welze“ eröffnet

Die Gastronomie hat es während der Corona-Zeit alles andere als leicht gehabt. Günter (60) und Sabine Stärk (58) starten mit „Welze“ durch. Die Gaststätte mit Bistro-Charakter in der Finkenstraße 11 in der Nähe des Welzheimer Stadtzentrums hat mittags und abends geöffnet und bietet an den Öffnungstagen täglich ein frisch zubereitetes Tagesessen mit Fleisch und vegetarisch. Die Speisekarte ist klein, aber fein und baut stark auf Lokalbezug. „Hamburger wird es bei uns nicht geben“, so Günter Stärk.

Für den kleinen Appetit gib es Weißwurst

Hausgemachte Flädlesuppe in Gemüsebrühe, hausgemachter Bierbraten mit Spätzle und Salat oder ein vegetarischer bunter Salatteller mit Hirtenkäse: Schon beim Lesen läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Für den kleinen Appetit gibt es Weißwurst mit Brezeln oder ein Paar Saiten. Insbesondere am Wochenende ist eine Einkehr zu Kaffee und Kuchen empfehlenswert.

14 verschiedene Biersorten aus Ulm im Angebot

Ganz besonders auf ihre Kosten kommen im „Welze“ die Biertrinker. Die Wirtsleute haben das komplette Sortiment von Gold-Ochsen, „Ulms flüssiges Gold“, im Angebot. Das sind immerhin 14 verschiedene Biersorten vom Hefeweizen hell über Gold-Ochsen Original, Pils bis zum Kellerbier dunkel. Wer es mit weniger oder ohne Alkohol will, kommt mit einem Radler oder einem alkoholfreien Hefeweizen auf seine Kosten. Erfrischend und isotonisch ist das OXX-Sport für Sportler, Aktive und alle, die nur eine Erfrischung suchen.

Günter Stärk hat früher ein Antiquitätengeschäft betrieben

Im Jahr 1990 haben Günter und Sabine Stärk das Untergeschoss im Areal Lidl im Finkenweg erworben. Bisher haben die Eheleute die Gastronieangebote in diesem Bereich immer wieder verpachtet. „Aber es wird immer schwieriger, gute Pächter zu finden.“ Deshalb haben die Eigentümer die Sache nun selbst in die Hand genommen und glauben, mit Speisen- und Thekenangeboten die richtige Ergänzung zur benachbarten Kellerbar gefunden zu haben. Günter Stärk hatte sich bereits mit 21 Jahren selbstständig gemacht und hat früher das Antiquitätengeschäft in der Bahnhofsstraße betrieben. Später ist der Geschäftsmann auf Video-Verleih umgestiegen. Doch in Internetzeiten ist der Video-Verleih kein Renner mehr. Das Geschäft hat sich nun mehr auf den Verkauf von Videos spezialisiert. „Der Laden hält sich, aber auch nicht mehr.“ Durch die hohen Gebühren ist der Video-Verleih unrentabel geworden.

Sabine Stärk hat früher als Altenpflegerin gearbeitet

Sabine Stärk arbeitete früher als Altenpflegerin im Bethel und war unter anderem Qualiltätsbeauftragte für Hygiene. „Mir sind die Vorschriften in der Küche bestens bekannt.“

Das Ehepaar Stärk hat das neue Bistro Ende Mai ohne Werbung eröffnet. „Wir wollen erst langsam reinfinden.“ Platz ist in dem Lokal für rund 40 Personen, die Hälfte sind Sitzplätze, die zweite Hälfte Barhocker. „Wir sind kein Speiserestaurant, hier herrscht eher eine Stimmung wie im Besen.“

Info

Die Öffnungszeiten sind: Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 13 Uhr, Küche offen von 11.30 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 22 Uhr, Küche offen von 17 bis 21 Uhr; am Samstag von 9.30 bis 0 Uhr, Küche offen von 11.30 bis 15 Uhr sowie von 17.30 bis 21 Uhr. Am Sonntag und Montag ist Ruhetag.