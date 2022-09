Neues Döner-Geschäft "The Taste" in Welzheim: 99 Cent als Lockangebot

Innerhalb eines Jahres der dritte Besitzer in der Wilhelmstraße 26. Zuletzt hieß das Döner-Geschäft noch „Life“, nun gibt es bei „The Taste“ ein neues Team. Für 99 Cent pro Döner konnte am Montag jeder Welzheimer das neue Team mit seinem Essensangebot kennenlernen. „Wir haben das 99-Cent-Angebot einmalig gemacht, damit nun jeder in Welzheim weiß, wie gut unser Fleisch, Gemüse und unser Brot schmeckt“, sagt Haci Al Fatan, Chef von „The Taste“, der schon seit sieben Jahren in Deutschland in diesem Business arbeitet.

Und mit der 99-Cent-Idee hatte das neue Team sehr viel Freude, da die Schlangen vor dem Schnellimbiss rund um die Uhr zu sehen waren. Ein weiteres 99-Cent-Angebot soll es nicht geben. „Sonst würden wir kein Geld verdienen. Wir wollten so Werbung machen und die Aufmerksamkeit auf uns lenken“, so Ruzhi Zirak, der zusammen mit Chef Haci Al Fatan und zwei bis drei weiteren Mitarbeitern „The Taste“ in Welzheim dauerhaft zu einer Marke machen möchte. Warum es innerhalb kurzer Zeit drei Döner-Besitzer am gleichen Ort gab, wissen die neuen Besitzer nicht. „Wir hatten uns im Vorfeld genau umgesehen und wir sind überzeugt, dass unser neues Konzept ankommen wird“, so Al Fatan.

Wichtig ist allen: „Wir haben nicht einen Chef, sondern agieren als Team. Und es gibt große Unterschiede zwischen uns und anderen Döner-Geschäften in Welzheim“, erklärt Zirak. Was sind aber die Unterschiede? Zunächst wird klar, dass beim Betreten kaum mehr etwas an den vorherigen Besitzer erinnert. Viel Arbeit und Zeit wurde investiert, um die Wände, die Decke, neue Tische und Stühle so aufzubereiten, dass eine Wohlfühlatmosphäre sichtbar ist. Man biete nur Premium-Produkte an, daher müsse auch alles andere top und sauber aussehen. Beim Essensangebot steht natürlich der Döner in allen Varianten im Mittelpunkt, „aber bei uns gibt es Kalbfleisch und Hühnchenfleisch zu 100 Prozent, kein Hackfleisch oder anderes minderwertiges Fleisch. Unser Fleisch kommt aus Berlin und ist einzigartig in Baden-Württemberg. Auch unser Gemüse ist Bio-Gemüse. Jeden Morgen bekommen wir unser Gemüse frisch geliefert. Und wir backen unser eigenes Brot nach italienischer Art“, berichtet Zirak.

Als größten Unterschied zur Döner-Konkurrenz in Welzheim gibt es leckere und gesunde Bowls mit tollen Soßen, mit Reis, Gemüse, aber auch Fleisch in verschiedenen Varianten. „Wir testen selbst alle Produkte, bevor wir etwas verkaufen. Ich möchte erst alles selbst essen, um es dann unseren Gästen auch verkaufen zu können. Und wir benutzen kein Plastik, nur natürliches Papier und recycelbare Boxen“, sagt Al Fatan. Und statt des 99-Cent-Angebotes soll es nun einmal im Monat ein weiteres Top-Angebot geben: zum Beispiel einen Chili-Döner oder einen Avocado-Döner. Und es gibt für Vegetarier und Veganer auch ein Angebot bei „The Taste“.