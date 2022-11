Neues Stück vom Reezer Theaterbrettle in Welzheim: So war die Aufführung

Zwei Jahre Pandemie haben dem Reezer Theäterle die Chance gegeben, technisch aufzurüsten; jetzt spielen die Akteure mit Kopfmikro, und ihre Stimmen dringen mühelos auch bis zum letzten Platz in der Halle, in der es an diesem Freitagabend nach Wein, Salat und Stuttgarter Hofbräu duftet. Ein neues Stück gibt es auch. Es heißt „Nonnapoker“ und spielt in einem kleinen Kloster, wo den Schwestern das Wasser finanziell bis zum Hals steht. Novizin Eva Maria kocht hundsmiserabel, für die alte Schwester Agatha (schön resolut und bärbeißig: Anja Pfizenmaier) war früher alles besser, Schwester Lucy würde am liebsten alles umkrempeln und Schwester Elisabeth leidet nicht nur an Nervenkrisen, sondern bescheißt auch beim Pokern.

Kloster-TÜV mit Geldkoffer

Wie bitte? Doch, doch … die Nonnen frönen dem Kartenspiel, gönnen sich ein kräftiges Vesper mit Wein, wenn die Äbtissin nicht hinsieht und hoffen, dass die es nicht merkt. Die ist allerdings sehr ausgeschlafen und hat ihre Mitschwestern längst durchschaut - da fällt es allerdings ein bisschen schwer, zu glauben, dass sie angeblich von Internet und Social Media keinen blassen Schimmer haben soll und sich „Fazzebock“ erst erklären lassen muss. Aber der Gag musste wohl sein, und das Publikum lacht erwartungsgemäß drüber.

Dass es „Oberschweschdern“ nur im Krankenhaus gibt und die ranghöchste Schwester im Kloster die Mutter Oberin oder eben die Äbtissin ist (siehe oben) - das wusste Autorin Jennifer Hülse wohl nicht, oder es war ihr nicht so wichtig. Ist auch nicht die Hauptsache des Stücks. Da wird immer wieder mit gezinkten Karten gespielt, und zwei Herren samt Geldkoffer stürmen das Kloster mit der hanebüchenen Ausrede, sie seien der Kloster-TÜV direktemang aus dem Vatikan.

Salvatore (Michael Schwenger mit viel Einsatz und sehr viel „Ha“ und „Stronzo“ im Text) und Antonio (sehr witzig und chronisch nah am Wasser gebaut: Nick Grözinger) hätten für ihren „Big Boss“ jede Menge Kohle transportieren sollen. Dummerweise haben sie den Flieger verpasst, und Salvatore hat sich obendrein für einen Teil von den Scheinchen einen Ferrari gegönnt. Jetzt setzen sie darauf, dass sie den Fehlbetrag durch irgendeinen eingebildeten Schatz ersetzen können, der sich (hoffentlich) irgendwo in den Klostermauern verbirgt - dabei sind die Nonnen doch fast pleite.

Die Mühe hat sich wirklich gelohnt

Man sieht an diesem Abend so ziemlich alles, was sich an Kloster- und Italogangster-Klischees in so ein Stück packen lässt, und stellenweise macht das auch wirklich Spaß. Die Kulisse ist hübsch, die Akteure auf der Bühne haben sichtlich Freude am Spielen, und dass sich gegen Ende herausstellt, dass der „Big Boss“ eine „Bossin“ ist und obendrein die Schwester von Äbtissin Lucretia, ist ein echter Knaller. Manuela Delfs (die die Äbtissin spielt) macht das wirklich klasse. Und „Bossin“ Melanie Bürkle muss man vielleicht stecken, dass die Kopfmikros den Schauspielern die unbezahlbare Möglichkeit geben, die Stimme senken zu können. Denn sonst tut es akustisch irgendwann ein bisschen weh.

Ein wenig Straffen hier und da hätte dem Stück auch absolut nicht geschadet, genauso wenig wie die konsequente Entfernung einiger wirklich schmerzhafter Kalauer. Immerhin - „Nonnapoker“ mag noch optimierbar sein, aber die Darsteller vom Reezer Theäterle sind prima und der Beifall am Schluss war freundlich bis begeistert. Das heißt, die Mühe hat sich wirklich gelohnt.